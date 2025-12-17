The New York Times revela que EE.UU. reanudó los envíos de migrantes cubanos a la Base Naval de Guantánamo

Vídeos relacionados:

Estados Unidos volvió a enviar migrantes cubanos a la base naval de Guantánamo, reactivando una práctica cargada de simbolismo y polémica que había quedado en pausa durante dos meses.

El traslado de 22 hombres desde territorio estadounidense marca el primer envío de ciudadanos cubanos a esa instalación desde enero y revive temores, recuerdos y cuestionamientos legales.

Según reveló The New York Times, los cubanos llegaron esta semana a la base ubicada en el oriente de Cuba en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedente de Luisiana.

Con ellos, Guantánamo vuelve a funcionar como centro de detención migratoria, pese a los reveses judiciales, los altos costos y las duras críticas que han rodeado esta política durante todo el año.

Fuentes citadas por el diario estadounidense indican que al menos cinco de los recién llegados fueron clasificados como “extranjeros ilegales de alto riesgo” y recluidos en una prisión que en el pasado albergó a presuntos miembros de Al Qaeda. El resto permanece en instalaciones de tipo dormitorio, usadas históricamente para migrantes caribeños que buscaban asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional evitó precisar cuál será el destino final de estos cubanos y si serán devueltos o no a manos del régimen de La Habana.

El regreso de cubanos a Guantánamo ocurre después de meses de vaivenes. En marzo, funcionarios estadounidenses defendieron ante los tribunales su autoridad para retener migrantes en la base, mientras organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunciaban condiciones “inhumanas”, limitaciones al acceso legal y testimonios de detenidos que describían el lugar como un “infierno viviente”, según reportes de Associated Press.

Días después, la propia administración Trump retiró a los últimos migrantes que permanecían allí y los trasladó a centros de detención en Estados Unidos, dejando la base vacía por segunda vez en pocas semanas.

En abril, el tema volvió a sacudir a Washington cuando se conoció que la administración había gastado cerca de 40 millones de dólares en apenas un mes para mantener a unos 400 inmigrantes en Guantánamo.

Senadores demócratas calificaron la operación como un despilfarro innecesario y cuestionaron duramente el uso de recursos militares para fines migratorios, de acuerdo con The New York Times.

A ello se sumaron críticas por instalaciones sin aire acondicionado ni suministro eléctrico adecuado y declaraciones incendiarias, como las del secretario de Estado Marco Rubio, quien llegó a afirmar, según EFE, que algunos migrantes eran “peores que los miembros de Al Qaeda”.

El trasfondo legal tampoco es menor. El reciente traslado de cubanos es el primero desde que una jueza federal en Washington determinó que la administración Trump se excedió en su autoridad al retener migrantes en la base naval.

En diciembre, otra jueza bloqueó el intento del Gobierno de desestimar una demanda contra esta política y dio la razón, al menos de forma preliminar, a los argumentos de la ACLU, que considera ilegal enviar migrantes a una base militar en territorio extranjero solo como “espectáculo político”.

Para los cubanos, Guantánamo no es un lugar cualquiera. En los años noventa, decenas de miles fueron retenidos allí tras ser interceptados en el mar, en una experiencia marcada por la incertidumbre y el desarraigo.

Hoy, décadas después, el retorno de ciudadanos cubanos a esa base revive viejos fantasmas en medio de una crisis migratoria sin precedentes, donde el miedo a la deportación, la separación familiar y el limbo legal forman parte del día a día.

Mientras Washington insiste en defender el uso de Guantánamo como herramienta migratoria, la reanudación de estos envíos vuelve a colocar a los cubanos, otra vez, en el centro de una política tan costosa como controvertida, cuyo impacto humano sigue siendo, para muchos, la parte más dolorosa de la historia.