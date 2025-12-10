Cubano con 25 años en EE.UU. pide ser deportado desde Alligator Alcatraz: “Permítanme salir de este país”

Vídeos relacionados:

Un cubano de 59 años, detenido en las profundidades de los Everglades de Florida, suplicó ser deportado tras más de un mes recluido en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, donde asegura que las condiciones son tan duras que ha dejado de comer y tomar sus medicamentos. La historia fue revelada por CBS News Miami, que habló tanto con el propio detenido como con su esposa.

Se trata de Alexis Rodríguez, residente del sur de Florida y con más de dos décadas viviendo bajo supervisión migratoria. Su familia cuenta que se presentó el 5 de noviembre a una cita rutinaria en la oficina de inmigración de Miramar, algo que ha hecho durante 25 años, y ese día le informaron que no regresaría a casa.

“En Miramar le dijeron: ‘vas a quedar detenido porque vamos a ejecutar tu orden de deportación’”, explicó su esposa, Magda Berge.

Durante la entrevista de CBS News, Rodríguez llamó desde el centro de detención y, en español, lanzó una súplica desesperada: “Lo único que pido es que me permitan salir de este país.”

El cubano asegura que las condiciones dentro de la instalación lo han llevado al límite: comida fría y en porciones mínimas, 32 detenidos compartiendo tres baños y solo una ducha cada tres días. Pese a ser diabético, dijo que ha dejado de comer y tomar medicamentos por las condiciones que enfrenta en el lugar.

Su esposa afirma que su salud se deteriora día a día. “Obviamente queremos que la gente escuche lo que estamos experimentando, porque es realmente malo”, dijo Berge.

Los registros federales muestran que Rodríguez fue condenado a finales de los años 90 por tráfico y contrabando de cocaína y cumplió dos años de prisión. Para su familia, el castigo quedó atrás hace un cuarto de siglo.

“Sé que cometió un error, y lo cometió hace más de 25 años. Pagó por ese error”, dijo su esposa.

Condiciones denunciadas y respuestas oficiales

Las quejas de Rodríguez coinciden con un informe de 61 páginas de Amnistía Internacional, que recopila testimonios de migrantes detenidos en estas instalaciones. El documento describe condiciones inhumanas, como inodoros desbordados con materia fecal, mala calidad del agua, iluminación constante durante la noche, plagas de insectos, comida insuficiente y acceso limitado a duchas.

Sin embargo, el estado de Florida rechazó rotundamente esas acusaciones. “Este ‘informe’ no es más que un ataque con motivaciones políticas. Ninguna de estas invenciones es cierta”, dijo en un comunicado Molly Best, portavoz de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, según CBS News.

Por su parte, ICE recordó que la deportación no depende del detenido, solo los gobiernos extranjeros pueden decidir si aceptan a una persona bajo orden de expulsión.