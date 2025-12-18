Banco Central de Cuba anuncia nueva tasa de cambio flotante para las divisas: ¿Cómo funcionará?

Juana Lilia Delgado, presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), anunció la entrada en vigor de una transformación gradual del mercado cambiario de divisas, que comenzará a aplicarse este 18 de diciembre.

La medida, según explicó en comparecencia televisiva, busca responder a un contexto en el que coexisten distintas tasas de cambio, lo que -según indicó- marca “distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal”.

La reforma pretende revertir ese escenario fragmentado e ineficaz, mediante un esquema que incluye tres segmentos cambiarios y una novedad central: la introducción de una tasa de cambio flotante para determinadas operaciones.

“La estrategia se enfoca en la recuperación de la capacidad de compra de la moneda nacional”, afirmó Delgado.

Según afirmó la directiva, el diseño -respaldado por el Programa de Estabilización Macroeconómica y el Programa de Gobierno- no busca una unificación inmediata de la tasa cambiaria, sino un camino progresivo hacia ese objetivo, sin aplicar terapias de choque que provoquen devaluaciones bruscas ni pérdidas adicionales del poder adquisitivo.

¿Cómo está estructurado el nuevo mercado cambiario cubano?

Desde este 18 de diciembre, el mercado se divide en tres segmentos oficiales:

-Segmento I: Tasa fija de 1x24

Este segmento está reservado a las operaciones estatales que sostienen servicios públicos esenciales, como el abastecimiento de medicamentos, combustibles, energía eléctrica, canasta básica y transporte.

Su continuidad a una tasa simbólica responde a la necesidad de no trasladar incrementos abruptos de precios a la población.

-Segmento II: Tasa fija de 1x120

En este espacio participan entidades estatales y mixtas generadoras de ingresos externos.

La tasa busca ofrecer condiciones más competitivas a exportadores y actores con potencial de captar divisas, facilitando su rentabilidad y fortaleciendo la balanza comercial.

-Segmento III: tasa de cambio flotante

Es la gran novedad. Aplica a personas naturales y formas de gestión no estatal.

La tasa fluctuará según la oferta y la demanda del mercado, y será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba.

Tiene carácter temporal, pero su objetivo estratégico es conducir hacia una eventual unificación.

¿Cuáles son las bases económicas y políticas de esta transformación?

El Banco Central reconoce que una unificación cambiaria abrupta, sin condiciones macroeconómicas mínimas, podría resultar en “una devaluación brusca, con efectos inflacionarios mayores a los actuales”.

Por eso, la ministra Juana Lilia Delgado insistió en que el plan se implementa bajo los principios de "gradualidad y temporalidad", apelando a esquemas transitorios ya aplicados en otros países con distorsiones similares.

Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC, aseguró que el objetivo es "organizar los flujos en divisas, fortalecer la intermediación financiera y conformar un mercado cambiario funcional, transparente y legal".

Añadió que “la tasa flotante no se basa en especulaciones, sino en operaciones reales, respaldadas por las condiciones de la economía”.

¿Qué implica la tasa flotante para las personas naturales?

Los ciudadanos podrán vender divisas en el sistema bancario a una tasa flotante que, según las autoridades, será más atractiva que las oficiales anteriores.

Para la compra, se mantiene el límite de hasta 100 dólares por persona, accediendo mediante turnos digitales en 41 oficinas existentes.

La oferta de divisas, sin embargo, sigue siendo limitada.

El gobierno ha reiterado que el mercado venderá solo lo que sea capaz de comprar, sin consumir reservas internacionales. Esto implica que la disponibilidad estará sujeta a la captación de divisas por exportaciones, remesas, transferencias y ventas por CADECA.

¿Cuál ha sido la primera tasa flotante publicada por el BCC y CADECA?

Este jueves 18 de diciembre, el Banco Central de Cuba y la red de Casas de Cambios (CADECA) publicaron las primeras tasas del segmento flotante. El resultado no fue sorprendente, pero sí revelador:

El dólar estadounidense se vende oficialmente a 410 CUP y el euro a 481,42 CUP, según el Banco Central.

Fuente: Captura de X/Banco Central de Cuba

Esto se encuentra muy cerca de las tasas informales reportadas por el medio independiente elTOQUE, que sitúa hoy el dólar a 440 CUP y el euro a 480 CUP.

En el caso del euro, la tasa oficial es incluso superior a la del mercado informal, lo cual marca un hecho inédito: el Estado reconoce (y en cierto modo convalida) un valor más alto que el de la calle.

Las tasas de CADECA reflejan un margen operativo:

Dólar:

Compra: 401,80 CUP.

Venta: 418 CUP (una diferencia de 22 pesos respecto al informal).

Euro:

Compra: 471,79 CUP.

Venta: 491,05 CUP (unos 11 pesos más caro que el valor de elTOQUE).

Fuente: Captura de Facebook/Cadeca Casas de Cambio

Este primer parte confirma lo que era previsible: el nuevo mercado cambiario flotante no “combate” al informal, sino que se aproxima a él para absorber sus operaciones y reconducirlas al ámbito institucional.

¿Qué pasará con las cuentas en MLC?

Las cuentas en Moneda Libremente Convertible seguirán operativas y, según Delgado, se trabajó en "la estabilización y el fortalecimiento progresivo" de estas cuentas para recuperar su funcionalidad completa.

Actualmente, muchas de estas tarjetas son rechazadas en comercios o presentan restricciones para compras internacionales.

¿Y qué cambia para los trabajadores por cuenta propia y las mipymes?

Las formas de gestión no estatal obtienen, por primera vez, un canal legal para adquirir divisas. Podrán hacerlo desde sus cuentas fiscales, sin manejar efectivo.

El máximo de compra será de hasta el 50% del promedio de ingresos brutos del último trimestre, y podrá flexibilizarse en el futuro.

Este segmento también permitirá la compraventa directa entre actores económicos y se espera que facilite la bancarización de operaciones que hoy transcurren en la informalidad. Según Carbonell, se busca "cerrar un ciclo productivo sin operar en mercados ilegales".

¿Podrá el nuevo mercado cambiario desplazar al informal?

En el corto plazo, no. Las propias autoridades admiten que la medida no es una "solución mágica".

Las restricciones de acceso, la escasa oferta y la desconfianza acumulada por años de rigidez cambiaria hacen que el mercado informal siga siendo funcional y atractivo para muchos.

Sin embargo, si el esquema aspira a lograr captar divisas de manera sostenida y ofrecer tasas competitivas, podría convertirse en una opción real. Para eso, será clave garantizar transparencia, liquidez y ampliación operativa.

¿Qué se espera a mediano plazo?

El gobierno cubano mantiene el discurso de que esta estructura de tres segmentos es temporal.

"Esta estructura irá haciendo converger poco a poco estas tres tasas de cambio oficiales hacia una tasa de cambio única", aseguró Ian Pedro Carbonell.

No obstante, la experiencia reciente con el llamado "Ordenamiento monetario" sugiere cautela.

Las promesas de transitoriedad en Cuba suelen prolongarse en el tiempo.

El reto no es solo técnico, sino político: restituir la confianza en la institucionalidad monetaria, después de años de medidas improvisadas y asimetrías cambiarias que golpearon a hogares y negocios.

¿Cuál es la lectura crítica de esta reforma?

El gobierno, al introducir una tasa flotante cercana a la informal, está reconociendo que el mercado paralelo fue durante mucho tiempo el único referente real del valor del peso cubano.

Más que una victoria del control estatal, esta reforma parece una rendición táctica ante una realidad innegable.

Aunque el rediseño podría ordenar parcialmente el flujo de divisas, su impacto será limitado si no va acompañado de mayores reformas estructurales, apertura comercial, transparencia institucional y seguridad jurídica.

Las brechas cambiarias no solo afectan a la macroeconomía: también ahondan la desigualdad, erosionan el salario real y empujan a miles de cubanos a un sistema de subsistencia fuera del control estatal.

La transformación cambiaria podría ser una herramienta, pero sin una visión de país distinta, seguirá siendo una aspirina contra un diagnóstico sistémico.