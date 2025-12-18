Primera reacción de El Toque tras el anuncio de la tasa “flotante” del Gobierno

El anuncio del Banco Central de Cuba sobre la implementación de una tasa de cambio “flotante” volvió a colocar en el centro del debate público a elTOQUE, el medio independiente que durante años ha marcado la referencia del mercado informal de divisas en la Isla.

Minutos después de la comparecencia televisiva de la presidenta del Banco Central, elTOQUE reaccionó con ironía y escepticismo. “Ocho minutos de lectura y actuación y como casi siempre… toca esperar a mañana”, escribió el medio en una de sus primeras publicaciones, donde resumió que seguirá “temporalmente” la multiplicidad de tasas de cambio y la nueva tasa flotante se publicará a diario, junto con las normas que regularán el mercado cambiario. “Nosotros… también nos vemos mañana”, añadieron.

Antes del anuncio oficial, elTOQUE había compartido su Tasa Representativa del Mercado Informal de Divisas por territorios, con valores que en varias provincias superaban los 440 pesos por dólar. En ese contexto, invitó a sus seguidores a adelantar cuál creían que sería la tasa oficial, reflejando la expectativa que rodeaba la decisión gubernamental.

Horas más tarde, tras hacerse pública la información oficial, el medio difundió un meme cargado de ironía: “Después de los ataques de hoy al sitio de elTOQUE y de la competencia entre los discursos de Donald Trump y la presidenta del Banco Central de Cuba esta noche… Ahora sí todo cobra sentido. ¡Estamos perdidos!”. El tono conectó rápidamente con una audiencia acostumbrada a leer entre líneas los anuncios económicos.

La reacción más directa llegó después, cuando elTOQUE publicó una imagen con un solo número al centro: “410”. Poco antes, medios oficialistas confirmaron que esa sería la tasa oficial del dólar estadounidense para el 18 de diciembre, lo que muchos interpretaron como una validación implícita de los valores que el medio independiente venía reflejando desde hacía meses.

En redes sociales, la publicación oficial provocó una avalancha de comentarios cargados de ironía, confusión y malestar. Numerosos usuarios cuestionaron que, tras semanas de críticas oficiales al mercado informal y a elTOQUE, el Gobierno terminara anunciando una tasa “casi igualita”, mientras otros se preguntaban si realmente sería posible comprar o vender divisas en los bancos. También abundaron las reacciones que señalaban la contradicción entre el nuevo tipo de cambio y los salarios estatales, calculados ahora en apenas unos pocos dólares mensuales.

Mientras el Banco Central insiste en que la tasa flotante busca “recuperar la capacidad de compra de la moneda nacional” y avanzar hacia una futura unificación cambiaria, la reacción de elTOQUE y de miles de cubanos evidencia que la incertidumbre persiste.

Para muchos, más allá del número anunciado, la pregunta sigue siendo ¿cómo impactará esta medida en la vida cotidiana de un país donde el peso cubano continúa perdiendo valor frente a una economía cada vez más dolarizada?