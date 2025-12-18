¿A cuánto se venden las divisas en el mercado informal cubano en el primer día de "tasa flotante oficial"?

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 18 de diciembre por segundo día consecutivo en calma, sin cambios en los valores de venta de las tres monedas de referencia.

A primera hora de este jueves, el dólar permanece tasado en 440 CUP y el euro en 480 CUP por unidad, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

También sin cambios la Moneda Libremente Convertible (MLC), que retiene los 300 CUP a los que escaló en el martes.

Tasa de cambio hoy 18/12/2025 - 6:48 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 300 CUP.

La jornada sin cambios en el mercado informal de divisas en Cuba tiene lugar el mismo día en que entra en vigor un tasa flotante oficial.

Tasa flotante en marcha: Tres segmentos, una meta

Desde este jueves, Cuba estrena un nuevo esquema cambiario. El Banco Central activó una tasa flotante para ciudadanos y privados, como parte de una reforma gradual que busca reducir la informalidad y reorganizar el flujo de divisas.

El nuevo sistema se estructura en tres segmentos:

Segmento I (1x24 CUP): operaciones estatales esenciales.

Segmento II (1x120 CUP): empresas con ingresos externos.

Segmento III (tasa flotante): para personas naturales y mipymes, publicada a diario por el BCC.

La meta declarada: avanzar hacia una futura unificación sin provocar un colapso monetario.

Primeras tasas: El Banco Central se acerca a elTOQUE

El Banco Central y CADECA divulgaron este jueves las primeras tasas del segmento flotante:

Dólar: 410 CUP (oficial) | 440 CUP (informal).

Euro: 481,42 CUP (oficial) | 480 CUP (informal).

En CADECA, las ventas al público fijaron el dólar a 418 CUP y el euro a 491,05 CUP, superando incluso los valores del mercado informal.

Este acercamiento muestra que el nuevo esquema no compite contra el mercado paralelo, sino que lo reconoce como referencia real.

¿Qué cambia para los ciudadanos y negocios?

Las personas podrán vender divisas a la nueva tasa oficial y comprar hasta 100 USD mediante turnos digitales. La oferta sigue siendo limitada: solo se venderá lo captado por vías legales (remesas, exportaciones, etc.).

Los trabajadores por cuenta propia y mipymes podrán adquirir divisas desde cuentas fiscales, hasta un 50% de sus ingresos brutos trimestrales, sin necesidad de acudir al mercado informal.

¿Reforma o resignación?

La introducción de la tasa flotante representa, en la práctica, una validación del mercado informal, que durante años marcó el verdadero valor del peso cubano.

El rediseño puede ordenar ciertos flujos, pero no sustituye la falta de confianza en el sistema financiero estatal. Sin transparencia, liquidez y reformas estructurales, esta medida corre el riesgo de ser un parche más en un modelo que ha perdido credibilidad.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 18 de diciembre:

1 USD = 440 CUP.

5 USD = 2,200 CUP.

10 USD = 4,400 CUP.

20 USD = 8,800 CUP.

50 USD = 22,000 CUP.

100 USD = 44,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 480 CUP.

5 EUR = 2,400 CUP.

10 EUR = 4,800 CUP.

20 EUR = 9,600 CUP.

50 EUR = 24,000 CUP.

100 EUR = 48,000 CUP.

200 EUR = 96,000 CUP.

500 EUR = 240,000 CUP.