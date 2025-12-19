Diputado cubano defiende a las mipymes y sueña con volver a la productividad de antes de la revolución

En medio de una profunda crisis económica marcada por apagones, escasez de combustible y dificultades para garantizar alimentos, un diputado cubano lanzó un discurso poco habitual en el Parlamento: una defensa abierta de las mipymes, junto a una crítica directa al deterioro productivo del país.

Emilio Interián Rodríguez, presidente de una cooperativa y representante a la Asamblea Nacional por el municipio habanero de Arroyo Naranjo, comenzó su intervención señalando que, seis meses después de la última sesión del órgano, la situación del país es hoy más grave en áreas claves como la energía, el combustible y la alimentación.

A su juicio, no es honesto seguir prometiendo salidas que nunca llegan. "No podemos decirle a nuestro pueblo que si logramos esto podemos salir de la situación actual y que el próximo año sigamos igual", advirtió.

Desde su experiencia como productor vinculado al sector de la agricultura, subrayó que el país necesita aplicar con los campesinos y productores el mismo enfoque que se ha seguido -aunque de manera limitada- con las mipymes.

En ese sentido, subrayó que en ese sector hay personas valiosas, comprometidas y con deseos reales de trabajar, y que aunque también hay corrupción y oportunismo, insistió en que la mayoría de quienes hoy sostienen ese entramado económico lo hacen con esfuerzo y resultados concretos.

Interián afirmó que, gracias a las mipymes, hoy existen bienes y servicios que durante años el aparato estatal no ha logrado garantizar.

Puso como ejemplo una arenera que actualmente está arrendada a una mipyme, donde los materiales de construcción pueden adquirirse de manera legal, rápida y sin los interminables obstáculos burocráticos que caracterizan la gestión estatal.

"Cuando ahí falta una tuerca ellos la buscan, cuando falta un tornillo lo buscan. Pero antes, cuando estaban en el sector estatal, muchas veces nos pasaba que se paraban por un tornillo, se paraban por una tuerca y hoy no se para. Hoy la loma de arena, la loma de piedra, llega de aquí a allá y satisface un gran problema a este pueblo", detalló.

Explicó que las pequeñas y medianas empresas han eliminado la ineficiencia crónica que caracteriza el sector estatal, y que resuelven problemas de abastecimiento, cumplen con sus aportes y mantienen en funcionamiento recursos esenciales para la población.

Para el diputado, ese modelo debería extenderse a muchos otros sectores estratégicos.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la referencia a la ganadería y la producción de alimentos para animales.

Interián evocó cómo, antes de la revolución, existían en prácticamente todos los barrios pequeñas fábricas de pienso criollo, lo que permitía sostener una producción ganadera estable.

Recordó conversaciones con ganaderos de aquella época que exhibían altos niveles de productividad y disponibilidad de insumos básicos, sin depender de un sistema centralizado incapaz de responder a sus necesidades.

Ese escenario contrasta con la realidad actual, donde los productores carecen de alimentos para el ganado, materias primas e insumos esenciales, lo que ha llevado a una debacle productiva.

"Mi gran sueño es que yo pueda llegar un día y comprar el alimento que yo desee, con la calidad que yo deseo, o comprar las materias primas y elaborar yo los alimentos que necesito para todas mis producciones", expresó.

Interián también defendió la necesidad de dejar de limitar a quienes han demostrado que saben producir.

Argumentó que, si un productor explota correctamente 65 hectáreas de tierra, debería recibir más, y seguir ampliando su acceso a recursos mientras los resultados acompañen.

"No tengamos miedo de que, trabajando duro, haga dinero como pasa en cualquier lugar del mundo", afirmó, en una declaración inusual dentro del discurso oficial cubano.

Para el diputado, los pocos recursos disponibles en el país no pueden seguir desperdiciándose en estructuras ineficientes. Deben colocarse allí donde existan conocimiento, condiciones y resultados comprobados.

Según su visión, apostar por productores serios, eficientes y responsables permitiría obtener resultados visibles en un plazo relativamente corto.

Las palabras de Interián contrastan con la política económica dominante, que durante décadas ha mantenido al sector productivo bajo un férreo control estatal, con bajos incentivos, precios poco atractivos para el campesino y una escasez persistente de insumos.

Mientras la producción estatal continúa en mínimos históricos, son las mipymes las que, con limitaciones y altos precios, están cubriendo buena parte de las necesidades básicas de la población.

Su intervención deja en evidencia una tensión creciente dentro del propio sistema: entre quienes siguen defendiendo modelos agotados y quienes, desde la práctica diaria de producir, reclaman cambios reales que permitan al país recuperar niveles de productividad perdidos hace más de seis décadas.