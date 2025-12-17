Gobierno de EE.UU. pide a cubanos defender sus casos de asilo en Uganda o Ecuador

Vídeos relacionados:

La abogada Liudmila Marcelo advirtió en una entrevista concedida a nuestra redacción que el gobierno de Estados Unidos está presentando mociones “horas antes” o “días antes” de audiencias migratorias para dejar sin efecto casos de asilo de cubanos y remitirlos a terceros países —Uganda o Ecuador— con el argumento de que deben “defender el asilo desde allí”.

Según Marcelo, el fenómeno comenzó a afectarle a sus clientes cubanos recientemente y dijo haber recibido tres mociones en casos de clientes cubanos.

La abogada explicó que esas solicitudes buscan impedir que el solicitante llegue a una corte final de asilo en EE.UU., al sostener que puede ser removido a Uganda o Ecuador para tramitar allí el proceso.

Marcelo detalló que la base alegada sería un “acuerdo de cooperación para asilo” entre Estados Unidos y algunas naciones, aplicable —según lo que expuso— a personas que entraron después de 2019.

Indicó que antes veía este tipo de intentos con personas de Centroamérica, a quienes pretendían enviar a países como Honduras o El Salvador “independientemente del país” incluido en ese esquema.

En el caso de los cubanos, dijo, no le estaba ocurriendo, pero “ya empezó a pasar”.

La abogada describió distintos escenarios en corte: "O sea, que llegas a la corte y el fiscal lo pide. A otros abogados, el fiscal lo está pidiendo en el momento de la corte y aunque se opone, el juez le está dando la razón".

"Y en otros casos lo he recibido por escrito y en este caso tengo la corte mañana y estoy preparando la moción hoy para responder antes de la corte. Entonces, con esto, las personas, si no tienen miedo a permanecer en Uganda o Ecuador, pues son enviados a Uganda o Ecuador y tienen que defender entonces un asilo en Uganda y Ecuador", dijo.

Marcelo calificó lo descrito como “bien grave” y lo presentó como “el último recurso” del gobierno para dejar a las personas “sin derecho” a litigar su asilo en Estados Unidos: “no te están dando ni el derecho a llegar a tu corte final”, afirmó, y sostuvo que ahora “se están apoyando en el ACA”.

En su explicación, no se trataría de reiniciar el proceso con una entrevista de “miedo creíble”, sino de desestimar el caso y enviar al solicitante a un país “en el que nunca has estado” para que pruebe que también teme permanecer allí.

La estrategia

Sobre cómo rebatirlo, Marcelo afirmó que está buscando argumentos para comparar condiciones políticas entre Uganda y Cuba y entre Ecuador y Cuba, dado que —según explicó— casi todos sus clientes alegan asilo por oposición política.

"Estoy buscando similitudes entre el gobierno de Uganda y Cuba, Ecuador y Cuba, con respecto... casi todos mis clientes es por posición política, o sea, el tratamiento de la política en estos países, a ver si se encuentra un nivel de protección también. O sea, si son regímenes autoritarios o no, igual que Cuba. Y entonces tratar de ver que si tienes una opinión política aquí contraria al autoritarismo, pues la vas a tener en otro lugar también. Estoy tratando de hacerlo por ahí, pero está muy difícil la situación", alertó.

En cuanto al perfil de los afectados, Marcelo señaló que se trata de cubanos con I-220A, que están en libertad mientras sus casos avanzan en corte, y que la moción implicaría que “su asilo lo vayan a esperar a Uganda”, incluso mencionando la posibilidad de que sea “en detención” o no, algo que dijo no saber con certeza todavía.

Añadió que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que esa medida se haya ejecutado en sus casos porque es algo “tan nuevo” que empezó “la semana pasada” para cubanos específicamente.

La abogada subrayó además que, a su juicio, la comunidad cubana ya no sería “intocable” y que el hecho de que a cubanos se les plantee defender su asilo en Uganda o Ecuador marca un giro importante en el trato que venían recibiendo en corte.