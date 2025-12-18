La epidemia que Cuba no puede ocultar: prensa internacional denuncia el colapso sanitario en la Isla

Vídeos relacionados:

La grave epidemia viral que afecta a miles de cubanos ya ha trascendido las fronteras de la Isla y ha llegado a la prensa internacional, que coincide en el colapso del sistema sanitario en el país.

Medios como la BBC, Univisión y El País han publicado reportajes que exponen el colapso del sistema sanitario cubano ante el aumento de casos de dengue, chikungunya y oropouche, tres enfermedades transmitidas por mosquitos que se expanden sin control.

En el más reciente reportaje, titulado “Parece una ciudad de zombis: la grave epidemia de enfermedades virales que enfrenta Cuba”, BBC News Mundo describe escenas de enfermos doblados por el dolor, hospitales sin medicamentos y barrios llenos de basura y agua estancada, donde el mosquito Aedes aegypti se multiplica a diario.

El texto cita a la periodista cubana Yirmara Torres, quien recientemente escribió “Matanzas parece hoy una ciudad de zombis... así andamos, doblados, adoloridos. Basta con salir a la calle y mirar”.

“El virus” es la amenaza que más temen hoy los habitantes de Cuba, ya golpeados por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad”, subraya BBC.

La cobertura de medios internacionales ha puesto en evidencia lo que el régimen intenta minimizar: el colapso del sistema de salud y la falta de transparencia en el manejo de datos epidemiológicos.

Según el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), al menos 47 personas han muerto por los llamados “arbovirus”, aunque expertos y activistas aseguran que la cifra real podría ser mucho más alta.

“Las personas prefieren quedarse en casa y automedicarse antes que ir a hospitales sin medicinas ni condiciones”, denunció un profesor entrevistado por la BBC desde La Habana.

El reportaje también detalla que los hospitales carecen de guantes, jeringuillas y antibióticos, y que los pacientes deben recurrir al mercado informal o a envíos de familiares desde el exterior para poder tratarse.

El contraste entre el discurso oficial —que insiste en llamar a Cuba una “potencia médica”— y la realidad actual ha generado indignación entre los cubanos.

Las denuncias de pacientes y médicos se multiplican en redes sociales, mientras el régimen continúa culpando al “bloqueo” de Estados Unidos por la crisis del sistema sanitario.

Sin embargo, las imágenes de hospitales en ruinas, basura acumulada en las calles y barrios sin fumigar desmienten la propaganda oficial.

“Si cortan la luz y no puedes usar ventiladores, los mosquitos entran y te pican”, contó un joven ingeniero desde La Habana.

“Con la basura en las esquinas y el agua estancada, todo eso genera más mosquitos y enfermedades”, subrayó.

La BBC destaca que el brote de arbovirus llega cuando el sistema de salud cubano atraviesa su peor momento histórico: sin recursos, con profesionales mal pagados —unos 30 dólares mensuales al cambio real— y un éxodo masivo de médicos que ha dejado hospitales vacíos y servicios cerrados.

Organismos como la OMS y la OPS confirmaron que Cuba ha reforzado la vigilancia epidemiológica y las campañas de fumigación, pero reconocen que las condiciones de insalubridad y la falta de infraestructura favorecen la expansión del virus.

La epidemia ya no puede ocultarse. Las imágenes de calles vacías, enfermos en sus casas y hospitales sin medicinas se han convertido en símbolo del fracaso del modelo socialista cubano que durante décadas presumió de “potencia médica”.