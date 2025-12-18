Alerta en Matanzas por circulación de virus de influenza A(H3N2)

Vídeos relacionados:

En medio de la crisis sanitaria en Cuba las autoridades de Matanzas informaron de la posible circulación en la isla del virus de influenza A (H3N2), tras una alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre un repunte en diversas regiones del mundo.

El Periódico Girón de esa provincia subrayó que la incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) no ha aumentado en la provincia, pero los especialistas reconocen la necesidad de “mantener la observación constante” debido al riesgo de introducción del virus.

Según datos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, hasta la fecha se han atendido 2,946 pacientes por IRA, cifra inferior a la de semanas anteriores y 900 casos menos que en igual período de 2024.

“Se vigilan los casos graves ingresados en hospitales y los brotes respiratorios. En frontera, como aeropuertos, se monitorea la fiebre mediante escáneres de temperatura. Recibimos una alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que ya fue remitida a los municipios”, explicó Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial.

El especialista precisó que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) mantiene comunicación constante con las autoridades de salud matanceras sobre el posible ingreso del virus al país.

La noticia llega en medio de una grave crisis epidemiológica en la isla.

Las autoridades señalan que pese al contexto epidemiológico, se reporta una disminución de los casos febriles asociados a arbovirosis en Matanzas: apenas 150 en la última semana, 21 menos que la anterior.

También se redujo la positividad en las pruebas de dengue, según confirmaron las autoridades provinciales de salud.

Explican que también se mantiene la vigilancia sobre los brotes de hepatitis A en la provincia.