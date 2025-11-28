Piden penas de hasta 16 años de cárcel para implicados en red de tráfico de drogas en Matanzas

Vídeos relacionados:

La Fiscalía pidió penas de entre ocho y 16 años de cárcel a los integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas ilícitas, que fueron juzgados el lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas, según fuentes oficiales.

El juicio oral se realizó en la Sala Primera de lo Penal del tribunal contra siete ciudadanos acusados de tenencia y tráfico de cannabinoides sintéticos, conocidos como “químico”, informó la Policía en un comunicado difundido en el perfil de Facebook “Héroes de azul en Cuba”.

Una nota de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) precisó que dos acusadas adquirían las drogas en La Habana, a través de un hombre residente en el municipio San Miguel del Padrón, para venderlas a precios más elevados en la ciudad de Matanzas, en específico en las localidades de Pueblo Nuevo y Peñas Altas.

Los narcóticos eran trasladados desde la capital por “mulas” -personas encargadas de la transportación-, quienes también los ofrecían a potenciales compradores en la provincia matancera, detalló el reporte.

El fiscal del caso solicitó para los imputados sanciones que oscilan entre los ocho y 16 años de privación de libertad, “según la lesividad de la conducta de sus comisores”. La sentencia se notificará el próximo 30 de diciembre.

La jueza profesional Mirielis Morales Rondón subrayó que los delitos juzgados en este caso están previstos en los artículos 235 al 238 del Código Penal vigente y su enjuiciamiento “es priorizado por la política de tolerancia cero a las drogas” impulsada por el gobierno, debido a las graves consecuencias de esas sustancias en la salud, particularmente, entre los jóvenes, quienes son los más afectados por su consumo y también figuran como los principales comisores de los delitos.

Según el comunicado oficial, “durante toda la tramitación del proceso y en la celebración del juicio oral, se garantizó el estricto cumplimiento de las garantías procesales y el respeto al derecho al debido proceso, tal como está consagrado en la Constitución de la República de Cuba”.

El tráfico y consumo de drogas en Cuba se ha incrementado a niveles sin precedentes en los últimos años.

Pese a que el régimen ha intensificado los operativos policiales y endurecido las condenas penales, tanto la venta como el consumo de narcóticos —en especial de sustancias sintéticas como el “químico” o “papelillo”— siguen creciendo en el país, evidenciando que la estrategia gubernamental resulta insuficiente.

De acuerdo con datos difundidos en septiembre por el Ministerio del Interior, más de 1,500 personas habían sido arrestadas por delitos relacionados con drogas desde inicios de año. Además, se incautaron 81 kg de narcóticos, 11,000 plantas, 23,000 semillas, cinco armas de fuego y bienes de traficantes, y fueron desarticuladas cinco redes delictivas que operaban desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

En su intento por frenar la escalada delictiva asociada a las drogas, el régimen ha desatado una ofensiva judicial nacional que busca imponer sanciones ejemplarizantes, las cuales funcionan más como advertencias sociales que como mecanismos efectivos de justicia.

Entretanto, el Tribunal Supremo aprobó un julio un dictamen que elevó las sanciones penales para quienes tengan o distribuyan drogas sintéticas, que son altamente tóxicas y tienen efectos devastadores para la salud.

Sin embargo, estas medidas no atacan las raíces del problema: la falta de oportunidades en el país, el desempleo juvenil y la desprotección social que favorecen el tráfico y el consumo de drogas.