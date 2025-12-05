El “químico" llega del Norte: el Minint afirma que la droga sintética más extendida en Cuba procede de EE.UU.

Persisten vulnerabilidades que alimentan el tráfico y el consumo en el país

El Ministerio del Interior (Minint) atribuyó al mercado estadounidense el origen del “químico” que circula en Cuba y sostuvo que, pese a nuevas capacidades de detección, persisten vulnerabilidades que alimentan el tráfico y el consumo en el país.

Integrantes de la Comisión Nacional de Drogas advirtieron que la expansión global de nuevas sustancias psicoactivas también ha impactado en la isla, lo cual ha obligado a reforzar los mecanismos de prevención y enfrentamiento, explicaron durante una conferencia de prensa efectuada en La Habana este jueves, mostró un reporte de la televisión estatal.

De 2024 hasta lo que va de 2025 se han impedido 72 operaciones vinculadas a marihuana, cocaína, metanfetamina y cannabinoides sintéticos, procedentes de 11 orígenes distintos, puntualizó el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Minint.

El funcionario destacó que el mercado interno muestra hoy un peso creciente de las drogas sintéticas, particularmente el llamado “químico” o “papelillo”, y afirmó que esta sustancia “procede del exterior, desde los Estados Unidos”.

Poey señaló que vulneraciones fronterizas, el desvío de recalos y el cultivo de marihuana dentro del país constituyen las principales fuentes de abastecimiento del tráfico ilícito.

El ministro de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Drogas, Oscar Silvera Martínez, insistió en que el eje de la política oficial sigue siendo la prevención.

Enumeró la participación de organismos como Educación, Trabajo, Cultura, Turismo y Agricultura en una estrategia que busca “consolidar una cultura de rechazo al consumo”.

De acuerdo con la información divulgada, el Minint ha priorizado el fortalecimiento de la detección de nuevas drogas psicoactivas y la preparación de las fuerzas especializadas, incluida la técnica canina, además de la cooperación con servicios antidrogas de otros países.

La narrativa oficial sostiene que Cuba mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la producción, tenencia y tráfico de drogas, aunque las propias autoridades reconocen que el escenario se ha complejizado y que el impacto del “químico” continúa creciendo dentro del territorio nacional.

La conferencia, en la cual las autoridades rechazaron cualquier relación con el narcotráfico, buscó contener el impacto político de las explosivas revelaciones del exjefe de Inteligencia de Nicolás Maduro, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien vinculó directamente a La Habana con la estrategia del Cártel de los Soles.

A fines de noviembre, dos hombres fueron detenidos en Ciego de Ávila, tras ser sorprendidos por la policía mientras vendían la droga sintética conocida como “químico”.

A través de publicaciones sobre operativos policiales y juicios “ejemplarizantes” las autoridades dan cuenta de la ofensiva contra el creciente tráfico de cannabinoides sintéticos o de diseño, llamados popularmente “químico” o “papelito”, que se ha disparado a niveles sin precedentes en ciudades y barrios de todo el país en los últimos años.

El Minint informó a mediados de septiembre que, desde inicios del año y hasta esa fecha, habían sido arrestadas más de 1,500 personas por delitos relacionados con drogas; fueron incautados 81 kg de narcóticos, 11,000 plantas, 23,000 semillas, cinco armas de fuego y bienes de traficantes, y desarticuladas cinco redes delictivas que operaban desde el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana.

A mediados de año, el Tribunal Supremo aprobó un dictamen que elevó las condenas penales para quienes tengan o distribuyan drogas sintéticas, que son altamente tóxicas y provocan graves consecuencias en quienes las consumen.