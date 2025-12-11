La reacción viral de una cubana a video de una mujer pidiendo matrimonio a su novio

Una cubana ha encendido un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que afirma que una mujer “sacrifica su dignidad” cuando decide pedirle matrimonio a un hombre.
En el video, compartido en la cuenta @liz110622, la joven sostiene que muchas mujeres se animan a dar ese paso pensando que así lograrán retener a su pareja o que “si no lo hacen, él nunca se va a comprometer”.
Sin embargo, asegura que ese pensamiento es erróneo porque “si un hombre quiere casarse, él mismo lo hará”.
“Ese hombre no está esperando que tú le propongas matrimonio, ese hombre no se quiere casar contigo”, expresó la cubana en su video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios divididos.
La tiktoker insistió en que cuando una mujer toma la iniciativa de pedir matrimonio, lo único que demuestra es que él “es lo más importante” en su vida, al punto de estar dispuesta a “sacrificar su dignidad” para no perderlo.
“Ese hombre te va a decir que sí en el momento por pena, para no pasar vergüenza, pero ese matrimonio nunca va a dar fruto”, opinó.
Según su reflexión, “si un hombre quiere algo serio contigo, te lo demuestra en el primer año”, mientras que “el que te hace sentir confundida o es indiferente, no quiere nada serio”.
Las palabras de la cubana han desatado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con su visión tradicional sobre el rol del hombre en la relación, mientras otros defendieron el derecho de las mujeres a tomar la iniciativa y romper con los estereotipos de género.
Preguntas frecuentes sobre las propuestas de matrimonio en Cuba y el debate sobre roles de género
¿Por qué se considera que una mujer pierde su dignidad al proponer matrimonio?
La joven cubana en el video argumenta que al proponer matrimonio, una mujer demuestra que el hombre es lo más importante en su vida, al punto de sacrificar su dignidad para no perderlo. Según ella, si un hombre realmente desea casarse, él mismo tomará la iniciativa, y una propuesta femenina podría ser aceptada solo por pena, sin resultar en un matrimonio fructífero.
¿Qué dicen las reacciones en redes sobre las mujeres que proponen matrimonio?
Las reacciones en redes están divididas. Algunas personas coinciden con la visión tradicional de que la propuesta debe ser del hombre, mientras que otras defienden la autonomía de las mujeres para romper con estereotipos de género y tomar la iniciativa en sus relaciones.
¿Es común que las mujeres propongan matrimonio en Cuba?
Aunque no es una práctica común, hay casos, como el de una cubana que propuso matrimonio bajo el agua, que muestran que algunas mujeres están desafiando las normas tradicionales. La joven que criticó esta práctica considera que es una muestra de desesperación y una pérdida de dignidad, pero hay quienes ven estas acciones como un acto de amor y valentía.
¿Qué consejos se dan a las mujeres sobre las relaciones de pareja en el contexto cubano?
La creadora de contenido @liz110622 aconseja a las mujeres que observen las acciones de sus parejas como indicadores de sus intenciones. Recomienda que las mujeres mantengan su dignidad y no se conformen con relaciones que no reflejen compromiso y respeto genuinos.
