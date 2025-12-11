La reacción viral de una cubana a video de una mujer pidiendo matrimonio a su novio

Una cubana ha encendido un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que afirma que una mujer “sacrifica su dignidad” cuando decide pedirle matrimonio a un hombre.

En el video, compartido en la cuenta @liz110622, la joven sostiene que muchas mujeres se animan a dar ese paso pensando que así lograrán retener a su pareja o que “si no lo hacen, él nunca se va a comprometer”.

Sin embargo, asegura que ese pensamiento es erróneo porque “si un hombre quiere casarse, él mismo lo hará”.

“Ese hombre no está esperando que tú le propongas matrimonio, ese hombre no se quiere casar contigo”, expresó la cubana en su video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios divididos.

La tiktoker insistió en que cuando una mujer toma la iniciativa de pedir matrimonio, lo único que demuestra es que él “es lo más importante” en su vida, al punto de estar dispuesta a “sacrificar su dignidad” para no perderlo.

“Ese hombre te va a decir que sí en el momento por pena, para no pasar vergüenza, pero ese matrimonio nunca va a dar fruto”, opinó.

Según su reflexión, “si un hombre quiere algo serio contigo, te lo demuestra en el primer año”, mientras que “el que te hace sentir confundida o es indiferente, no quiere nada serio”.

Las palabras de la cubana han desatado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con su visión tradicional sobre el rol del hombre en la relación, mientras otros defendieron el derecho de las mujeres a tomar la iniciativa y romper con los estereotipos de género.