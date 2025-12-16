Cubana embarazada se roba el show bailando reparto con su pancita: “Dale suave”, le dicen

Una joven cubana embarazada ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en TikTok donde aparece bailando con alegría y mucho sabor al ritmo del reparto, mostrando con orgullo su pancita de embarazo.

El clip, publicado en la cuenta @mamaemprendedora5, muestra a la futura mamá moviéndose con gracia y soltura, vestida con un conjunto rosado y una gran sonrisa, mientras luce su avanzado estado de gestación.

En el video aparece la frase: “Aquí las de +1 y sonamos como +53”, haciendo alusión a las cubanas que viven en Estados Unidos pero mantienen intactas sus raíces y el sabor de la Isla.

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones y comentarios llenos de ternura y humor.

Entre los mensajes que más destacaron se leen: “Y el niño diciendo: mamá, ¿qué pasa allá afuera?”, “Dale suave, así mismo va a salir él, cuando no quiera dormir no te quejes.”

Otros usuarios, por su parte, le han comentado en la publicación: “Ese niño va a salir bailando” o “No te conozco, pero qué bello, te quedó bello.”

El video refleja el carisma y la alegría característica de las cubanas, incluso en momentos tan especiales como el embarazo. Muchos usuarios celebraron su energía positiva y su amor por la música urbana cubana, que sigue marcando tendencia en las redes.