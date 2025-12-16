Cubana embarazada se roba el show bailando reparto con su pancita: “Dale suave”, le dicen

Una joven cubana embarazada ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en TikTok donde aparece bailando con alegría y mucho sabor al ritmo del reparto, mostrando con orgullo su pancita de embarazo.
El clip, publicado en la cuenta @mamaemprendedora5, muestra a la futura mamá moviéndose con gracia y soltura, vestida con un conjunto rosado y una gran sonrisa, mientras luce su avanzado estado de gestación.
En el video aparece la frase: “Aquí las de +1 y sonamos como +53”, haciendo alusión a las cubanas que viven en Estados Unidos pero mantienen intactas sus raíces y el sabor de la Isla.
La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones y comentarios llenos de ternura y humor.
Entre los mensajes que más destacaron se leen: “Y el niño diciendo: mamá, ¿qué pasa allá afuera?”, “Dale suave, así mismo va a salir él, cuando no quiera dormir no te quejes.”
Otros usuarios, por su parte, le han comentado en la publicación: “Ese niño va a salir bailando” o “No te conozco, pero qué bello, te quedó bello.”
Lo más leído hoy:
El video refleja el carisma y la alegría característica de las cubanas, incluso en momentos tan especiales como el embarazo. Muchos usuarios celebraron su energía positiva y su amor por la música urbana cubana, que sigue marcando tendencia en las redes.
Preguntas frecuentes sobre el baile de reparto de mujeres embarazadas cubanas
¿Por qué se volvió viral el video de la cubana embarazada bailando reparto?
El video se volvió viral porque muestra a una joven cubana embarazada bailando con alegría y carisma al ritmo del reparto, lo que capturó la atención de miles en las redes sociales. La energía y el movimiento de la futura mamá, junto con su actitud positiva, resonaron con los usuarios, que llenaron la publicación de comentarios llenos de ternura y humor.
¿Cómo refleja el baile de reparto la cultura cubana?
El baile de reparto es una expresión de la alegría y el espíritu indomable del pueblo cubano. A pesar de las dificultades económicas y sociales en Cuba, el reparto sigue siendo una parte fundamental de la identidad musical urbana de la isla. Este género, caracterizado por su ritmo contagioso y pasos enérgicos, evidencia cómo los cubanos encuentran en la música y el baile una forma de resistencia y celebración.
¿Qué impacto tienen las cubanas embarazadas que bailan reparto en las redes sociales?
El impacto es significativo, ya que estas cubanas muestran que el embarazo no es un impedimento para disfrutar y compartir su cultura. Sus videos, llenos de ritmo y alegría, generan miles de visualizaciones y comentarios positivos, evidenciando la admiración por su energía y la conexión que logran con espectadores de todo el mundo. Además, contribuyen a mantener viva la tradición del reparto y a mostrar una imagen positiva y empoderada de la maternidad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.