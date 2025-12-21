Atropello contra la solidaridad: intelectual cubana denuncia maltrato y cinismo en hotel administrado por Meliá en Varadero

Un custodio le aseguró, al impedirle el acceso al lobby, que en Cuba se violan derechos todos los días

La historiadora y profesora Alina Bárbara López Hernández denunció este sábado un acto de arbitrariedad en el hotel Sol Palmeras, en Varadero, donde un custodio le impidió acceder al lobby para recoger una donación de medicamentos destinada para personas que carecen de esos insumos básicos en el país.

Según relató en su perfil de Facebook, López Hernández viajó al hotel Sol Palmeras para recibir una maleta con medicamentos enviada solidariamente desde Argentina por el ingeniero cubano Danilo Pompa y su esposa, con la mediación de un matrimonio argentino hospedado en la instalación.

Captura de Facebook/Alina Bárbara López Hernández

Al llegar a la garita de entrada, el custodio le prohibió terminantemente el acceso al lobby del hotel y se negó a avisar al huésped que la esperaba, pese a que se le explicó el motivo humanitario de la visita.

La intelectual afirma que tampoco se aceptó una solución básica, como llamar a la recepción para confirmar el encuentro.

Cuando López Hernández alegó que impedir a una ciudadana cubana el acceso al lobby de un hotel construido en suelo nacional violaba derechos constitucionales, el custodio respondió: “en Cuba se violan derechos todos los días y no pasa nada. ¿Qué vas a hacerle a eso?”, una frase que la autora califica como una expresión descarnada de cinismo institucionalizado.

Captura de Facebook/Alina Bárbara López Hernández

Finalmente, tras contactar por teléfono al huésped, el matrimonio argentino salió del hotel y entregó la maleta con medicamentos, evitando que la donación se perdiera.

La historiadora agradeció públicamente el gesto solidario de quienes, dentro y fuera de Cuba, han contribuido en múltiples ocasiones a aliviar la escasez de insumos médicos en el país.

El hotel Sol Palmeras es administrado por la cadena española Meliá, sobre la cual la intelectual cuestiona si un trato similar sería tolerado en su país de origen.

A su juicio, el incidente no solo constituye un atropello individual, sino una muestra de cómo la violación de derechos se ha normalizado incluso en espacios gestionados por empresas extranjeras.

La denuncia generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron que el problema no es un exceso aislado, sino una práctica extendida de discriminación y abuso, muchas veces asumida con naturalidad por quienes ejercen funciones de control.

Para varios comentaristas, el episodio revela una contradicción brutal, pues mientras ciudadanos comunes se organizan para enviar medicinas, otros se dedican a humillar y bloquear la ayuda, amparados en la impunidad.

La cadena hotelera española Meliá Hotels International conmemora este año su aniversario 35 en Cuba, en medio de críticas por la opacidad de su colaboración con las autoridades del régimen de la isla, el uso de mano de obra mal remunerada y sospechas de corrupción.

A fines de mayo, el escritor y académico cubano Enrique del Risco instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre empresas extranjeras como las cadenas hoteleras Meliá y la canadiense Blue Diamond, señaladas por sostener económicamente al gobierno cubano.

Meliá incorporó al emblemático Hotel Jagua, en la ciudad de Cienfuegos a su cartera de hoteles, y en la actualidad está recibiendo una remodelación financiada por el Ministerio del Turismo (MINTUR) y la propia cadena, con un costo total de 15 millones de dólares y 2,250 millones de pesos cubanos.

No obstante, el propio grupo hotelero reconoció una caída significativa en sus operaciones en Cuba durante el primer trimestre de 2025, según su informe titulado "First Quarter Results 2025".