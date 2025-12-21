Vuelos en Miami y Fort Lauderdale sufren retrasos y cancelaciones previo a la Navidad

Vídeos relacionados:

La temporada alta de viajes por Navidad comenzó con complicaciones importantes en los aeropuertos del sur de Florida, con afectaciones a miles de pasajeros que se trasladan para celebrar las fiestas.

Tanto el Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL) como el Miami International (MIA) han reportado decenas de retrasos y algunas cancelaciones, especialmente durante el sábado previo a Navidad.

Según reporta Telemundo 51, en Fort Lauderdale-Hollywood, hasta las 8:30 pm, se habían registrado 265 vuelos retrasados y 11 cancelaciones.

Las aerolíneas más afectadas incluyen United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Air Canada, American Airlines y JetBlue.

Entre los destinos con mayores demoras se destacan Newark Liberty (EWR), Toronto Pearson (YYZ), Atlanta (ATL), Charlotte (CLT) y Chicago O’Hare (ORD).

Por su parte, Miami International también registró 275 retrasos y tres cancelaciones en el mismo horario.

Las aerolíneas más impactadas fueron American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y JetBlue.

En cuanto a los destinos, los vuelos hacia Londres Heathrow (LHR), Toronto Pearson (YYZ), Atlanta (ATL), Charlotte (CLT) y Chicago O’Hare (ORD) presentaron los mayores inconvenientes.

Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas recomiendan a los viajeros verificar el estado de su vuelo antes de salir de casa, llegar con tiempo adicional para los procesos de seguridad y activar alertas en las aplicaciones oficiales de las aerolíneas para recibir información en tiempo real sobre cambios en horarios y posibles cancelaciones.

La congestión refleja no solo el aumento tradicional de pasajeros durante las fiestas navideñas, sino también los desafíos logísticos que enfrentan los aeropuertos del sur de Florida ante el flujo masivo de vuelos nacionales e internacionales.

Se espera que esta situación continúe hasta después de Navidad, por lo que la paciencia y la planificación anticipada se vuelven esenciales para los viajeros.