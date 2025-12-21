Vuelos en Miami y Fort Lauderdale sufren retrasos y cancelaciones previo a la Navidad

Vídeos relacionados:
La temporada alta de viajes por Navidad comenzó con complicaciones importantes en los aeropuertos del sur de Florida, con afectaciones a miles de pasajeros que se trasladan para celebrar las fiestas.
Tanto el Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL) como el Miami International (MIA) han reportado decenas de retrasos y algunas cancelaciones, especialmente durante el sábado previo a Navidad.
Según reporta Telemundo 51, en Fort Lauderdale-Hollywood, hasta las 8:30 pm, se habían registrado 265 vuelos retrasados y 11 cancelaciones.
Las aerolíneas más afectadas incluyen United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Air Canada, American Airlines y JetBlue.
Entre los destinos con mayores demoras se destacan Newark Liberty (EWR), Toronto Pearson (YYZ), Atlanta (ATL), Charlotte (CLT) y Chicago O’Hare (ORD).
Por su parte, Miami International también registró 275 retrasos y tres cancelaciones en el mismo horario.
Las aerolíneas más impactadas fueron American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y JetBlue.
En cuanto a los destinos, los vuelos hacia Londres Heathrow (LHR), Toronto Pearson (YYZ), Atlanta (ATL), Charlotte (CLT) y Chicago O’Hare (ORD) presentaron los mayores inconvenientes.
Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas recomiendan a los viajeros verificar el estado de su vuelo antes de salir de casa, llegar con tiempo adicional para los procesos de seguridad y activar alertas en las aplicaciones oficiales de las aerolíneas para recibir información en tiempo real sobre cambios en horarios y posibles cancelaciones.
La congestión refleja no solo el aumento tradicional de pasajeros durante las fiestas navideñas, sino también los desafíos logísticos que enfrentan los aeropuertos del sur de Florida ante el flujo masivo de vuelos nacionales e internacionales.
Se espera que esta situación continúe hasta después de Navidad, por lo que la paciencia y la planificación anticipada se vuelven esenciales para los viajeros.
Preguntas frecuentes sobre retrasos y cancelaciones de vuelos en el sur de Florida
¿Por qué hay tantos retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale?
Los retrasos y cancelaciones se deben a la alta demanda de vuelos durante la temporada navideña, combinada con la reducción en la capacidad operativa de vuelos impuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido al cierre del gobierno federal, que ha afectado a los controladores aéreos. Esto ha resultado en una disminución del 10% en las operaciones en varios aeropuertos importantes, incluyendo los del sur de Florida.
¿Cuáles son las aerolíneas más afectadas por los retrasos y cancelaciones en Florida?
En el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), las aerolíneas más impactadas son American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y JetBlue, mientras que en el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) las más afectadas son United Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Air Canada, American Airlines y JetBlue. Estas aerolíneas han experimentado numerosos retrasos y cancelaciones debido a la congestión y a las restricciones impuestas por la FAA.
¿Qué recomendaciones hay para los pasajeros que viajan desde el sur de Florida durante estas fechas?
Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de salir de casa, llegar con suficiente tiempo para pasar los controles de seguridad y activar alertas en las aplicaciones de las aerolíneas para recibir actualizaciones en tiempo real. La planificación anticipada y la paciencia son clave para enfrentar la congestión en los aeropuertos durante la temporada navideña.
¿Cómo ha afectado el cierre del gobierno de EE.UU. a los vuelos en Florida?
El cierre del gobierno ha causado una escasez de controladores aéreos debido a que muchos han trabajado sin remuneración, lo que ha llevado a la FAA a reducir la capacidad de vuelos en los aeropuertos más concurridos. Esto ha resultado en retrasos significativos y cancelaciones que afectan directamente a los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale y otros en Florida, aumentando la presión sobre un sistema ya sobrecargado.
