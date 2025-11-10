EE.UU. supera las 2,000 cancelaciones de vuelos por primera vez desde el cierre del gobierno

Avión de Delta Airlines, una de las aerolíneas más afectadas por las cancelaciones derivadas del cierre del gobierno en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El sistema aéreo de Estados Unidos enfrenta su jornada más crítica desde el inicio del cierre del gobierno federal, con más de 2,100 vuelos cancelados y más de 7,000 retrasos este domingo, según datos de FlightAware citados por The Associated Press.

Desde el viernes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo podría “reducirse drásticamente” si el cierre se prolonga hacia la temporada alta de viajes por el Día de Acción de Gracias.

Duffy reconoció que los controladores aéreos llevan más de un mes sin cobrar, lo que ha provocado ausencias masivas en los aeropuertos más transitados del país.

La FAA implementó recortes de vuelos que comenzaron con un 4% el viernes y que aumentarán hasta un 10% el 14 de noviembre, entre las 6 a.m. y las 10 p.m., afectando a todas las aerolíneas comerciales. La medida busca evitar incidentes en un sistema “sobrecargado”, según Duffy, quien afirmó que “cada día hay más controladores que no vienen a trabajar” debido a la falta de pago.

“Esto va a generar una gran disrupción. Muchos estadounidenses estarán furiosos”, dijo Duffy en una entrevista televisiva. “No va a mejorar, empeorará hasta que se les pague a los controladores aéreos”.

De acuerdo con la firma de monitoreo Flighty, las cuatro principales aerolíneas estadounidenses —American, Delta, United y Southwest— reportaron un 42% de operaciones interrumpidas, con un promedio de 9% de cancelaciones y 33% de retrasos.

Lo más leído hoy:

Delta encabeza la lista con un 14% de vuelos cancelados, mientras que Southwest mantiene el menor índice, con 3,7%, aunque los analistas advierten que “eventualmente su tiempo se agotará”.

El caos llega a Florida

Florida, uno de los estados más transitados por turistas y viajeros latinoamericanos, se ha convertido en uno de los epicentros del caos aéreo. Según The Palm Beach Post, más de 160 vuelos fueron cancelados este domingo en aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa, dejando a miles de pasajeros varados.

En el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Local 10 News reportó 45 vuelos retrasados y 24 cancelados, mientras que en Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) hubo 33 demoras y 31 suspensiones. Algunos viajeros pasaron la noche en las terminales.

Las autoridades de aviación recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de salir de casa y prever largas esperas en los puntos de control. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advirtió que las filas podrían extenderse aún más mientras continúe el cierre federal.

Crisis política y efectos humanos

El cierre del gobierno —originado por el estancamiento en el Congreso sobre el presupuesto federal— está teniendo un efecto en cadena sobre la infraestructura crítica del país, desde el transporte aéreo hasta los servicios civiles.

El secretario de Transporte aseguró que podrían ser necesarios recortes de hasta un 20% si no se reanudan los pagos a los controladores. “Habrá unos pocos vuelos despegando y aterrizando”, advirtió.

Duffy negó que las cancelaciones sean una táctica política, pero sus declaraciones han generado tensión en Washington. Mientras tanto, los aeropuertos muestran la otra cara del conflicto: pasillos llenos, pantallas rojas y pasajeros exhaustos que pagan el precio de una crisis provocada por la parálisis del gobierno.