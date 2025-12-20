Inauguran impactante parking en el Aeropuerto de Miami

Momento de la inauguración del parking este viernes en el Aeropuerto de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) dio este viernes un paso visible dentro de su ambicioso proceso de transformación con la inauguración de un nuevo estacionamiento de 2,240 plazas.

La obra marca el inicio tangible de un plan de modernización valorado en más de 9,000 millones de dólares y destinado a cambiar por completo la experiencia de pasajeros y trabajadores en los próximos años.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, encabezó el acto de apertura del moderno garaje, que entra en funcionamiento justo antes de la temporada alta de viajes por las fiestas de fin de año, uno de los periodos de mayor presión operativa para la terminal aérea.

Según destacaron las autoridades, el proyecto no solo fue concluido entre seis y ocho meses antes de lo previsto, sino que además se entregó por debajo del presupuesto, un hecho poco habitual en grandes obras públicas y que fue presentado como muestra de la nueva etapa de gestión que atraviesa el aeropuerto.

“La primera obra de gran impacto de muchas que vienen”

Durante la inauguración, Levine Cava subrayó que el nuevo estacionamiento va mucho más allá de resolver un problema histórico de falta de parqueo en MIA.

A su juicio, la obra funciona como una carta de presentación del gigantesco plan de inversiones que está en marcha.

“Esto no es solamente algo para mejorar la situación de estacionamiento. Indica que podemos cumplir proyectos grandes, como esta inversión de 9,000 millones de dólares. Esta es la primera obra de gran impacto de muchas que vienen”, afirmó la alcaldesa, según recogió Diario Las Américas.

La funcionaria destacó además que el garaje comienza a operar “justo antes de la Navidad”, en un momento crítico de alta demanda, y recordó que el aeropuerto arrastraba durante años críticas por su infraestructura envejecida y por deficiencias en servicios básicos.

“Estamos mejorando cada día y eso se refleja en la evaluación de los usuarios. Ya funcionan mejor los elevadores, las escaleras mecánicas, los espacios de compras y comida. Todo eso era muy viejo y hubo que hacer una inversión histórica”, explicó Levine Cava.

La alcaldesa anticipó que los próximos hitos incluirán nuevos terminales, cientos de baños renovados, más puertas de embarque y nuevas entradas para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo.

Un garaje moderno, sostenible y preparado para el futuro

El nuevo estacionamiento cuenta con siete niveles, 2,240 plazas y 50 estaciones de carga para vehículos eléctricos con capacidad de ampliarse hasta 400.

Además cuenta con iluminación LED de bajo consumo y certificación ambiental Parksmart Silver, que reconoce prácticas sostenibles en instalaciones de parqueo.

La obra fue desarrollada en colaboración con un contratista privado y está pensada para adaptarse al crecimiento proyectado del aeropuerto, tanto en volumen de pasajeros como en la transición hacia una movilidad más limpia.

Próximos megaproyectos ya en marcha

Durante el acto, las autoridades detallaron otros proyectos clave incluidos en el plan de modernización:

-Sala K, la primera expansión de MIA en 15 años, con un presupuesto de 750 millones de dólares, que sumará seis nuevas puertas de embarque y más de 34,000 pies cuadrados para concesiones y áreas de espera. Su construcción comenzará este verano y concluirá en 2029.

-Extensión D60 de la Terminal Norte, un proyecto valorado en 1,000 millones de dólares, que saldrá a subasta pública el próximo verano y se completará en 2030.

Modernización de la Terminal Central, con una inversión de 800 millones de dólares para renovar una infraestructura de 78 años, incluyendo nueva fachada con mayor luz natural, puntos de control TSA modernizados y nuevos espacios comerciales.

La finalización está prevista para 2031.

Orgullo institucional y modernización acelerada

El director y CEO del Aeropuerto Internacional de Miami, Ralph Cutie, calificó la inauguración del nuevo parking como un logro colectivo y un motivo de orgullo para la institución.

“Es un momento de mucho orgullo abrir un garaje que se terminó adelantado al calendario y por debajo del presupuesto. Es un éxito del equipo que trabajó tan duro para alcanzar este objetivo”, señaló.

Cutie remarcó que el estacionamiento forma parte de un plan integral de inversiones que transformará profundamente la infraestructura del aeropuerto en los próximos años.

“En los próximos cinco o seis años vamos a terminar proyectos grandísimos que van a transformar completamente nuestro aeropuerto”, añadió.

Respaldo político y foco en el usuario

La presidenta del Comité de Aeropuertos y comisionada del Distrito 8, Danielle Cohen Higgins, destacó el carácter excepcional del proyecto.

“Este proyecto está adelantado al calendario y por debajo del presupuesto. Eso no suele pasar en el gobierno, y es realmente extraordinario”, dijo, al tiempo que invitó a los presentes a convertirse en “embajadores” del aeropuerto y difundir los avances logrados.

En la misma línea, la comisionada del Distrito 6, Natalie Milian Orbis, puso el acento en el impacto directo sobre los usuarios.

“Hoy se trata de mejoras reales y concretas. Este proyecto es sobre la experiencia del usuario: viajeros, familias y los miles de empleados que mantienen el aeropuerto en funcionamiento”, afirmó.

Milian Orbis recordó que MIA recibió casi 56 millones de pasajeros el año pasado y que para 2040 se proyectan 77 millones anuales, lo que hace imprescindibles “mejoras inteligentes y prácticas como este garaje”.

La comisionada subrayó además el peso económico del aeropuerto, que “sostiene más de 800,000 empleos y genera más de 100,000 millones de dólares en actividad económica en Florida”, y remarcó que el plan Modernization in Action no busca solo expandir MIA, sino también “arreglarlo”.

Tecnología y control biométrico

En paralelo a la apertura del estacionamiento, el aeropuerto anunció la reciente puesta en funcionamiento de un sistema biométrico para agilizar los controles de seguridad.

Se trata de portones eGates de la empresa CLEAR, instalados en las filas de TSA PreCheck, que permiten verificar la identidad de los pasajeros sin necesidad de presentar documentos físicos.

Con la entrada en operación del nuevo garaje, las autoridades aseguran que el Aeropuerto Internacional de Miami comienza a mostrar resultados concretos de su transformación, justo cuando millones de viajeros se preparan para desplazarse durante las fiestas de fin de año y en medio de un crecimiento sostenido que obliga a repensar por completo su infraestructura.