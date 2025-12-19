Mike Hammer revisa la entrega de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo cubano

Vídeos relacionados:

El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con Spencer Chretien, coordinador de ayuda humanitaria de emergencia del Departamento de Estado, para revisar el progreso en la entrega de 3 millones de dólares en productos de apoyo al pueblo cubano.

La ayuda está destinada a los afectados por el huracán Melissa y es canalizada a través de la Iglesia Católica y Cáritas, según informó la propia embajada en X.

La publicación precisa que la ayuda corresponde a una respuesta humanitaria por el impacto del ciclón y que el seguimiento se centra en el avance de su distribución.

El Gobierno de Estados Unidos había anunciado en noviembre la asignación de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria para cubanos afectados por el huracán Melissa, de acuerdo con el mismo documento.

La información fue divulgada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), que explicó que la distribución se realizaría en coordinación con la Iglesia Católica con el objetivo de que llegara directamente a las comunidades más afectadas, “sin intermediarios del gobierno cubano”.

En el mensaje citado, la WHA aseguró que Estados Unidos coordinaba con la Iglesia Católica la entrega directa a quienes en el oriente del país fueron más impactados por la devastación del huracán, y añadió que mantenían sus “oraciones” con el “valiente pueblo cubano”.

La decisión es parte del apoyo directo al pueblo cubano en situaciones de crisis y el anuncio llegó poco después de que el secretario de Estado Marco Rubio expresara la disposición de brindar ayuda “sin intermediarios del régimen”.

El huracán Melissa tocó territorio cubano el 29 de octubre y dejó decenas de miles de damnificados, además de afectaciones en viviendas, cosechas y redes eléctricas en Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, con reportes de comunidades aún incomunicadas.

Canalizar la ayuda mediante la Iglesia Católica busca asegurar una entrega efectiva y transparente a las zonas más vulnerables.

El gesto humanitario de Washington marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones bilaterales, que históricamente han condicionado la cooperación en situaciones de emergencia.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una reacción oficial ante el anuncio.