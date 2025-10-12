Trump asegura fondos para pagar a los militares y culpa a los demócratas por el cierre del Gobierno

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su administración ha identificado fondos para pagar a los militares el próximo 15 de octubre, pese a que el cierre del Gobierno federal entra ya en su tercera semana.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario aseguró que ha ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, “utilizar todos los fondos disponibles” para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas reciban su salario el 15 de octubre.

“Hemos identificado los fondos para ello, y el secretario Hegseth los usará para pagar a nuestros militares”, escribió Trump.

Según la CNN, los recursos provendrían de partidas del Departamento de Defensa destinadas originalmente a investigación y desarrollo, que por ley pueden ser usadas durante dos años fiscales.

El cierre gubernamental —provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto federal— ha elevado las tensiones en el Congreso.

Mientras Trump acusa a los demócratas de “celebrar el cierre” y de “negarse a pagar a las tropas”, los legisladores opositores insisten en que el presidente y su partido están utilizando a los militares como instrumento político para presionar por recortes sociales.

En el centro del conflicto se encuentra el futuro del Obamacare (Ley de Cuidado de Salud Asequible), que los republicanos buscan eliminar o modificar, mientras los demócratas defienden como pilar del acceso a la atención médica en Estados Unidos.

Trump reiteró en sus mensajes que los “demócratas de izquierda radical deberían abrir el Gobierno” y afirmó que solo entonces podría haber “trabajo conjunto para abordar el tema de la atención médica”.

El presidente ha prometido sustituir el actual sistema por un plan “más eficiente y menos costoso”, aunque no ha presentado aún una propuesta concreta.

Los líderes demócratas, encabezados por el senador Chuck Schumer y la expresidenta de la Cámara Hakeem Jeffries, han reiterado que su prioridad es mantener los subsidios y la cobertura del Obamacare, especialmente para familias de bajos ingresos que sin este programa no tendrían acceso a la atención de salud.

Consideran que eliminar o reducir esos beneficios sería “devastador” para los más de 25 millones de estadounidenses que dependen del programa para asistir al médico.

“El presidente puede pagar a los militares si así lo decide, pero no puede chantajear al país para destruir el sistema de salud pública”, declaró un legislador demócrata al canal MSNBC.

Mientras los republicanos confían en que la opinión pública termine apoyando su postura, las primeras encuestas favorecen ligeramente a los demócratas.

Analistas en Washington prevén que el cierre del Gobierno podría extenderse varias semanas más, mientras ambas partes buscan imponer su narrativa ante el electorado.

El gobierno federal de EE. UU. entró en modo de cierre a las 12:01 a.m. del 1 de octubre de 2025, porque el Congreso no logró acordar y aprobar las leyes presupuestarias necesarias para el nuevo año fiscal.

Las causas del cierre de 2025 están vinculadas a varios puntos de conflicto político entre republicanos y demócratas, entre ellos los Subsidios del “Obamacare” (Ley de Cuidado de Salud Asequible), pues los demócratas exigían que se extendieran los subsidios mejorados para las primas de seguros de salud bajo esa ley, los cuales estaban por expirar.

Los republicanos se resistían a mantener esos subsidios con la misma magnitud, argumentando que son costosos y deben revisarse.

También hubo desacuerdo sobre niveles de gasto federal, pues más allá del tema de salud, había disputas sobre cuánto debe gastar el gobierno en distintas áreas como defensa, infraestructura, programas sociales, etc.

Asimismo, en 2025, la administración Trump promovió recortes en ciertos fondos previamente aprobados (por ejemplo, ayuda internacional y medios públicos) a través de la “Rescissions Act of 2025”, una estrategia que añadió tensión en las negociaciones presupuestarias entre todos los bandos.

Aproximadamente 800.000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente y otros cientos de miles siguen trabajando sin recibir pago inmediato.

