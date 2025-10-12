Trump asegura fondos para pagar a los militares y culpa a los demócratas por el cierre del Gobierno

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su administración ha identificado fondos para pagar a los militares el próximo 15 de octubre, pese a que el cierre del Gobierno federal entra ya en su tercera semana.
En una publicación en su red Truth Social, el mandatario aseguró que ha ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, “utilizar todos los fondos disponibles” para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas reciban su salario el 15 de octubre.
“Hemos identificado los fondos para ello, y el secretario Hegseth los usará para pagar a nuestros militares”, escribió Trump.
Según la CNN, los recursos provendrían de partidas del Departamento de Defensa destinadas originalmente a investigación y desarrollo, que por ley pueden ser usadas durante dos años fiscales.
El cierre gubernamental —provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto federal— ha elevado las tensiones en el Congreso.
Mientras Trump acusa a los demócratas de “celebrar el cierre” y de “negarse a pagar a las tropas”, los legisladores opositores insisten en que el presidente y su partido están utilizando a los militares como instrumento político para presionar por recortes sociales.
Lo más leído hoy:
En el centro del conflicto se encuentra el futuro del Obamacare (Ley de Cuidado de Salud Asequible), que los republicanos buscan eliminar o modificar, mientras los demócratas defienden como pilar del acceso a la atención médica en Estados Unidos.
Trump reiteró en sus mensajes que los “demócratas de izquierda radical deberían abrir el Gobierno” y afirmó que solo entonces podría haber “trabajo conjunto para abordar el tema de la atención médica”.
El presidente ha prometido sustituir el actual sistema por un plan “más eficiente y menos costoso”, aunque no ha presentado aún una propuesta concreta.
Los líderes demócratas, encabezados por el senador Chuck Schumer y la expresidenta de la Cámara Hakeem Jeffries, han reiterado que su prioridad es mantener los subsidios y la cobertura del Obamacare, especialmente para familias de bajos ingresos que sin este programa no tendrían acceso a la atención de salud.
Consideran que eliminar o reducir esos beneficios sería “devastador” para los más de 25 millones de estadounidenses que dependen del programa para asistir al médico.
“El presidente puede pagar a los militares si así lo decide, pero no puede chantajear al país para destruir el sistema de salud pública”, declaró un legislador demócrata al canal MSNBC.
Mientras los republicanos confían en que la opinión pública termine apoyando su postura, las primeras encuestas favorecen ligeramente a los demócratas.
Analistas en Washington prevén que el cierre del Gobierno podría extenderse varias semanas más, mientras ambas partes buscan imponer su narrativa ante el electorado.
El gobierno federal de EE. UU. entró en modo de cierre a las 12:01 a.m. del 1 de octubre de 2025, porque el Congreso no logró acordar y aprobar las leyes presupuestarias necesarias para el nuevo año fiscal.
Las causas del cierre de 2025 están vinculadas a varios puntos de conflicto político entre republicanos y demócratas, entre ellos los Subsidios del “Obamacare” (Ley de Cuidado de Salud Asequible), pues los demócratas exigían que se extendieran los subsidios mejorados para las primas de seguros de salud bajo esa ley, los cuales estaban por expirar.
Los republicanos se resistían a mantener esos subsidios con la misma magnitud, argumentando que son costosos y deben revisarse.
También hubo desacuerdo sobre niveles de gasto federal, pues más allá del tema de salud, había disputas sobre cuánto debe gastar el gobierno en distintas áreas como defensa, infraestructura, programas sociales, etc.
Asimismo, en 2025, la administración Trump promovió recortes en ciertos fondos previamente aprobados (por ejemplo, ayuda internacional y medios públicos) a través de la “Rescissions Act of 2025”, una estrategia que añadió tensión en las negociaciones presupuestarias entre todos los bandos.
Aproximadamente 800.000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente y otros cientos de miles siguen trabajando sin recibir pago inmediato.
Preguntas Frecuentes sobre el Cierre del Gobierno de EE.UU. en 2025
¿Por qué se produjo el cierre del Gobierno de EE.UU. en 2025?
El cierre de 2025 fue causado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto federal. Las disputas principales giraban en torno a la eliminación o modificación del Obamacare y el desacuerdo sobre los niveles de gasto federal, especialmente en defensa e infraestructura. La administración de Trump también promovió recortes en ciertos fondos a través de la “Rescissions Act of 2025”, exacerbando las tensiones.
¿Cómo está afectando el cierre del Gobierno a los empleados federales?
Aproximadamente 800.000 empleados federales han sido suspendidos temporalmente o están trabajando sin recibir pago inmediato. Esto incluye a personal en servicios esenciales como controladores aéreos y fuerzas armadas, quienes continúan sus labores sin remuneración. Además, se prevé que algunos puestos podrían ser eliminados de forma definitiva si el cierre se prolonga.
¿Qué impacto tiene el cierre del Gobierno en los servicios públicos?
El cierre está afectando principalmente a servicios no esenciales. Esto incluye programas de asistencia alimentaria, educación preescolar financiada con fondos federales, y la emisión de préstamos estudiantiles. Sin embargo, servicios esenciales como la patrulla fronteriza y el correo postal continúan operando, aunque con personal que no recibe pago hasta que se solucione el cierre.
¿Qué propone el presidente Trump para resolver el cierre del Gobierno?
Trump ha instado a los demócratas a reabrir el Gobierno para poder trabajar juntos en la atención médica. Ha prometido un sistema de salud “más eficiente y menos costoso”, aunque aún no se ha presentado una propuesta concreta. Su enfoque se centra en la eliminación o modificación del Obamacare, mientras acusa a los demócratas de utilizar el cierre como herramienta política.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.