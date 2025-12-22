María Corina Machado agradece respaldo de países latinoamericanos a la lucha por la democracia en Venezuela

Vídeos relacionados:
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento a varios gobiernos latinoamericanos por el respaldo a la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, así como por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
En un mensaje publicado en la red social X, Machado afirmó: “En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por expresar firmemente su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de Maduro”.
La premio Nobel de la Paz subrayó que América Latina acompaña una “lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad en Venezuela”, en referencia al creciente respaldo regional a las demandas de cambio político y respeto a los derechos fundamentales.
El pronunciamiento de Machado se produce tras la difusión de un comunicado conjunto, en el que los seis países se manifiestan a favor de “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”.
En el texto, los gobiernos firmantes expresan además su “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social” que atraviesa el país sudamericano y recuerdan que Venezuela continúa siendo un Estado suspendido del Mercosur, en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
Asimismo, el comunicado hace referencia a las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que alertan sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, prácticas atribuidas al aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro y que han sido reiteradamente condenadas por la comunidad internacional.
Preguntas frecuentes sobre el apoyo internacional a la lucha por la democracia en Venezuela
¿Qué países latinoamericanos han expresado su apoyo a la democracia en Venezuela?
Los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú han expresado su respaldo a la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Han exigido el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela?
En Venezuela, casi mil personas están detenidas como presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Estas detenciones arbitrarias han sido denunciadas por organismos de derechos humanos de la ONU y la comunidad internacional ha condenado estas prácticas represivas.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la crisis en Venezuela?
La comunidad internacional ha manifestado una profunda preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela. Además, ha respaldado los esfuerzos por restablecer el orden democrático en el país, como se refleja en el comunicado conjunto de varios gobiernos latinoamericanos.
¿Qué papel tiene María Corina Machado en la lucha por la democracia en Venezuela?
María Corina Machado es una líder opositora clave en la lucha por la democracia en Venezuela. Ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia, lo cual refuerza su influencia en el ámbito internacional.
