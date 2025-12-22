María Corina Machado agradece respaldo de países latinoamericanos a la lucha por la democracia en Venezuela

Vídeos relacionados:

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento a varios gobiernos latinoamericanos por el respaldo a la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, así como por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado afirmó: “En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por expresar firmemente su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de Maduro”.

La premio Nobel de la Paz subrayó que América Latina acompaña una “lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad en Venezuela”, en referencia al creciente respaldo regional a las demandas de cambio político y respeto a los derechos fundamentales.

El pronunciamiento de Machado se produce tras la difusión de un comunicado conjunto, en el que los seis países se manifiestan a favor de “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”.

En el texto, los gobiernos firmantes expresan además su “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social” que atraviesa el país sudamericano y recuerdan que Venezuela continúa siendo un Estado suspendido del Mercosur, en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

Asimismo, el comunicado hace referencia a las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que alertan sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, prácticas atribuidas al aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro y que han sido reiteradamente condenadas por la comunidad internacional.