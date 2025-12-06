Díaz-Canel pide reconstruir Cuba tras seis décadas de destrucción: ¿Confesó los motivos reales?

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel celebró este viernes el Día del Constructor en Cuba, con un mensaje en la red social X, donde pidió “construir, reconstruir y embellecer” la patria, a la que describió como “golpeada sin piedad", durante seis décadas.
Lejos de reconocer la responsabilidad del gobierno en el marcado deterioro del paisaje urbano cubano y del incremento de la pobreza extrema en el país, Díaz-Canel prefirió culpar al "enemigo externo", una vez más.
“Por todo cuanto necesitamos construir, reconstruir y embellecer, en nuestra Patria golpeada sin piedad por seis décadas de bloqueo y severos ciclones, agradecemos a los constructores su esforzada labor y los saludamos en su Día. Defiendan calidad y belleza. Cuba lo merece”, escribió el mandatario.
El mensaje contrasta con la crítica situación del sector constructivo en la isla, que cerró el primer trimestre de 2025 con un retroceso alarmante. De las 10,795 viviendas previstas solo se concluyeron 1,344, lo que equivale al 12,4 % del plan anual.
Durante más de una década el gobierno incumple el plan de construcción de viviendas y la situación crítica se agudiza tras el paso de cada huracán por la isla. Melissa, en octubre, dejó a miles de familias sin hogar y el régimen no ha resuelto la crisis. Aún quedan damnificados de otros ciclones en Pinar del Río y en el oriente cubano, que después de 10 años todavía no tienen casa.
Las causas principales del desplome del sector son la escasez de cemento, de mano de obra, de materiales de construcción, la falta de inversión y la paralización de la industria nacional.
A pesar de los resultados desastrosos, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, continúa en su cargo sin que se anuncien cambios estructurales ni rendición de cuentas. En lo que sí ha triunfado, es en su gestión diligente para la construcción de hoteles de lujo en Cuba, que se mantienen con una bajísima ocupación.
Los discursos oficiales repiten viejas promesas de “mayor eficiencia” e “innovación”, mientras miles de cubanos siguen viviendo entre escombros, en casas al borde del derrumbe o directamente sin techo.
Preguntas frecuentes sobre la situación de la construcción y vivienda en Cuba
¿Cuál es la situación actual del sector de la construcción en Cuba?
El sector de la construcción en Cuba está en una crisis profunda, con un notable retroceso en la construcción de viviendas. De las 10,795 viviendas planificadas para el primer trimestre de 2025, solo se completaron 1,344, lo que representa un cumplimiento de apenas el 12.4 % del plan anual. La escasez de materiales, la falta de inversión y la paralización de la industria nacional son algunas de las causas principales de esta situación.
¿Qué dice el gobierno cubano sobre la crisis de vivienda?
El gobierno, liderado por Miguel Díaz-Canel, culpa al "enemigo externo" y al "bloqueo" por los problemas de vivienda, sin asumir responsabilidad por la situación. Díaz-Canel ha hecho llamados a "construir, reconstruir y embellecer" la patria, pero no ha presentado soluciones concretas para enfrentar el déficit habitacional que supera las 800,000 viviendas.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en la crisis de vivienda en Cuba?
El huracán Melissa ha agravado la crisis de vivienda, dejando miles de familias sin hogar. Según informes preliminares, hubo 1,318 derrumbes totales de viviendas y 16,464 afectaciones adicionales. La respuesta estatal ha sido lenta y la ayuda prometida aún no se materializa para muchos damnificados.
¿Qué soluciones ha propuesto el gobierno cubano para el déficit habitacional?
El gobierno cubano ha intentado implementar soluciones como la construcción de viviendas a partir de contenedores marítimos, pero el proyecto ha fracasado debido a la lentitud en los trabajos de adaptación y a la falta de condiciones adecuadas en estas estructuras. Esta iniciativa se ha presentado como una alternativa temporal, pero no ha resuelto el problema de fondo.
