El Estado subsidia, no regala: Autoridades de Río Cauto explican entrega de colchones tras el huracán Melissa

Viviendas casi cubiertas por el agua en el municipio de Río Cauto, Granma, durante el huracán Melissa (Imagen relacionada) Foto © Captura de video / Leodanis Sánchez – Revolico Río Cauto

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Río Cauto, en la provincia de Granma, afirmaron que el Estado “subsidia, pero no regala” los colchones entregados a las familias damnificadas por el huracán Melissa.

La información fue publicada en Facebook por José Manuel Rodríguez Valdivia, quien se identifica como empleado del gobierno local y portavoz del Departamento de Prevención y Trabajo Social.

Captura Facebook / José Manuel Rodríguez Valdivia

En su publicación, explicó que existen dos tipos de colchones distribuidos: unos procedentes de donaciones, que se entregan gratuitamente, y otros adquiridos por el Estado, cuyo precio base es de 911 pesos.

Según Rodríguez, el Estado “subsidia” el 50% del costo para quienes “tienen solvencia económica” y asume el 100% para los casos de asistencia social.

“Además, se ofrece facilidad de pago tarjeta, adaptándose a la capacidad de cada hogar”, presumió el funcionario.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, en la práctica, muchas de las familias afectadas por el huracán perdieron sus viviendas y pertenencias, y sobreviven con salarios estatales que no alcanzan para reponer lo perdido.

El paso del huracán Melissa en octubre dejó severas afectaciones en el oriente cubano, especialmente en Granma, donde comunidades como Río Cauto sufrieron inundaciones, daños en viviendas y pérdidas materiales considerables.

En ese contexto, la medida del gobierno de cobrar parte del costo de los colchones a los damnificados es una muestra de insensibilidad ante el sufrimiento de los más vulnerables.

Mientras las autoridades locales insisten en que se trata de un mecanismo “justo y subsidiado”, la realidad es que en un país donde el salario medio apenas ronda los 6,000 pesos, exigir pagos a personas que lo han perdido todo resulta un golpe más a una población ya agotada por la crisis económica y los continuos desastres naturales.

Luego del paso de Melissa por el oriente de Cuba, una vez más el gobierno cubano recurrió a su fórmula repetida de “ayuda” tras los desastres naturales: anunciar rebajas en los precios de los materiales de construcción y ofrecer créditos bancarios a quienes ya no tienen nada.

Sin embargo, la gran pregunta no es solo si verdaderamente el régimen tiene deseos de "ayudar", sino que en una nación con una deprimida industria de materiales de la construcción, ¿de dónde saldrán estos?