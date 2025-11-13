El Estado subsidia, no regala: Autoridades de Río Cauto explican entrega de colchones tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Las autoridades de Río Cauto, en la provincia de Granma, afirmaron que el Estado “subsidia, pero no regala” los colchones entregados a las familias damnificadas por el huracán Melissa.
La información fue publicada en Facebook por José Manuel Rodríguez Valdivia, quien se identifica como empleado del gobierno local y portavoz del Departamento de Prevención y Trabajo Social.
En su publicación, explicó que existen dos tipos de colchones distribuidos: unos procedentes de donaciones, que se entregan gratuitamente, y otros adquiridos por el Estado, cuyo precio base es de 911 pesos.
Según Rodríguez, el Estado “subsidia” el 50% del costo para quienes “tienen solvencia económica” y asume el 100% para los casos de asistencia social.
“Además, se ofrece facilidad de pago tarjeta, adaptándose a la capacidad de cada hogar”, presumió el funcionario.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, en la práctica, muchas de las familias afectadas por el huracán perdieron sus viviendas y pertenencias, y sobreviven con salarios estatales que no alcanzan para reponer lo perdido.
El paso del huracán Melissa en octubre dejó severas afectaciones en el oriente cubano, especialmente en Granma, donde comunidades como Río Cauto sufrieron inundaciones, daños en viviendas y pérdidas materiales considerables.
En ese contexto, la medida del gobierno de cobrar parte del costo de los colchones a los damnificados es una muestra de insensibilidad ante el sufrimiento de los más vulnerables.
Mientras las autoridades locales insisten en que se trata de un mecanismo “justo y subsidiado”, la realidad es que en un país donde el salario medio apenas ronda los 6,000 pesos, exigir pagos a personas que lo han perdido todo resulta un golpe más a una población ya agotada por la crisis económica y los continuos desastres naturales.
Luego del paso de Melissa por el oriente de Cuba, una vez más el gobierno cubano recurrió a su fórmula repetida de “ayuda” tras los desastres naturales: anunciar rebajas en los precios de los materiales de construcción y ofrecer créditos bancarios a quienes ya no tienen nada.
Sin embargo, la gran pregunta no es solo si verdaderamente el régimen tiene deseos de "ayudar", sino que en una nación con una deprimida industria de materiales de la construcción, ¿de dónde saldrán estos?
Preguntas frecuentes sobre la entrega de colchones y la situación tras el huracán Melissa en Río Cauto
¿Cómo se está gestionando la entrega de colchones a los damnificados por el huracán Melissa en Río Cauto?
El Estado cubano subsidia parte del costo de los colchones para los damnificados por el huracán Melissa. Según las autoridades de Río Cauto, los colchones procedentes de donaciones se entregan gratuitamente, mientras que aquellos adquiridos por el Estado tienen un precio base de 911 pesos. El gobierno subsidia el 50% del costo para quienes tienen solvencia económica y asume el 100% en casos de asistencia social.
¿Qué críticas se han hecho a la gestión del gobierno cubano tras el huracán Melissa?
Las críticas se centran en que exigir pagos a quienes lo han perdido todo resulta insensible. Muchas familias afectadas por el huracán han perdido sus viviendas y pertenencias, y sobreviven con salarios estatales insuficientes. La medida de cobrar por colchones se percibe como insensible en un contexto de crisis económica y desastres naturales continuos.
¿Qué otros tipos de asistencia están recibiendo los damnificados en Río Cauto?
Además de los colchones, se han distribuido módulos de alimentos y productos básicos, pero la cantidad y el acceso han sido limitados. Los alimentos se venden a precios controlados, y se han establecido puntos para la distribución de agua potable. También se ha intentado garantizar la distribución de leche en polvo y cereales a grupos priorizados como niños y embarazadas.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional y la diáspora cubana ante la situación en Río Cauto?
La comunidad internacional y la diáspora cubana han mostrado solidaridad enviando ayuda humanitaria directamente a los damnificados. Residentes cubanoamericanos en el sur de Florida se han movilizado para enviar cargamentos de ayuda, que incluyen alimentos y otros suministros básicos, sin la mediación del régimen cubano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.