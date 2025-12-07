Contenedores como solución “inmediata”: Gobierno acelerará su conversión en viviendas ante colapso habitacional en Santiago de Cuba

El discurso triunfalista gubernamental presenta lo transformación de contenedores como una alternativa ágil y creativa

Vídeos relacionados:

Autoridades en Santiago de Cuba confirmaron que acelerarán la reconversión de contenedores marítimos en viviendas emergentes ante el agravamiento del colapso habitacional que mantiene a miles de familias en riesgo, sobre todo después del paso del huracán Melissa.

La decisión trascendió en medio de la más reciente visita gubernamental encabezada por Miguel Díaz-Canel, el 5 de diciembre, un recorrido que expuso la magnitud del deterioro estructural de la provincia y multiplicó las quejas por derrumbes, filtraciones y hacinamiento.

“En el caso del fondo habitacional, con más de 137,000 viviendas afectadas, resulta prioritaria la conversión de contenedores en casas, sobre todo para los municipios de Segundo Frente y de Santiago de Cuba, en los que todavía hay personas protegidas”, informó el periódico oficial Granma.

Funcionarios locales reconocieron que la demanda desborda cualquier capacidad instalada y que los casos críticos continúan en ascenso, especialmente en barrios con afectaciones acumuladas durante décadas.

En este contexto, la dirección provincial defendió el uso de contenedores como “solución inmediata”, aunque sin precisar cuántas unidades podrán habilitarse ni bajo qué criterios serán asignadas.

Las autoridades insistieron en que estos módulos permitirían acortar plazos, pero evitaron comprometerse con metas concretas sobre entregas o rehabilitación del fondo habitacional existente.

Lo más leído hoy:

En medio de consignas y llamados a la unidad, Díaz-Canel insistió en trabajar con los recursos existentes y en no descuidar el entorno, al tiempo que las autoridades provinciales detallaron avances parciales en electricidad, telefonía y vías de acceso.

El abasto de agua afecta aún a unas 20,000 personas y varios sistemas continúan dañados.

Aunque la narrativa oficial subraya la idea de resistencia y recuperación, los datos expuestos revelan una realidad más dura: amplias zonas continúan sin servicios estables y la reconstrucción de viviendas dependerá de soluciones emergentes como los contenedores, un indicador claro de la profundidad de los estragos que Melissa dejó en la oriental provincia.

Llama la atención que el propio 5 de diciembre, Díaz-Canel celebró el Día del Constructor en Cuba, con un mensaje en X donde pidió construir, reconstruir y embellecer la patria, a la que describió como golpeada sin piedad, durante seis décadas.

Lejos de reconocer la responsabilidad del gobierno en el marcado deterioro del paisaje urbano cubano y del incremento de la pobreza extrema en el país, el gobernante prefirió culpar al enemigo externo, una vez más.

El gobierno ha mantenido un discurso triunfalista, presentando los contenedores como una alternativa ágil y creativa para enfrentar el grave déficit habitacional en la isla, además de solución habitacional para afrontar los daños tras el paso de Melissa.

Sin embargo, tal solución ha generado rechazo y las críticas por parte de la población debido a que, en el clima cubano, se consideran inadecuadas e inhabitables sin aislamiento térmico adecuado, convirtiéndose en hornos solares.

Además, la falta de una infraestructura adecuada y la inseguridad ante fenómenos climáticos extremos refuerzan las críticas hacia estas estructuras metálicas.

El Gobierno admitió semanas atrás la lentitud con que avanzan los trabajos de adaptación de esas estructuras como viviendas, pese a liberar más de 1,700 contenedores.