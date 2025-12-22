"Una vida perdida exige verdad": revelan nuevos detalles sobre muerte de joven cubano en el Servicio Militar

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reveló nuevos y estremecedores detalles sobre la muerte de Eldis Leyva Nieves, un joven de 19 años fallecido durante unas prácticas de tiro en Guantánamo mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio.
Según la publicación del reportero, el accidente ocurrió durante un ejercicio con cohetes en el campo de tiro de Maqueisito, en la provincia de Guantánamo. La detonación de uno de los artefactos provocó lesiones mortales en el joven, quien sufrió “ruptura de la columna vertebral, daño severo en la arteria aorta y tres infartos dentro del salón de operaciones”, de acuerdo con la información divulgada.
Eldis fue trasladado al hospital Agostinho Neto, donde falleció a las 6:38 p.m. del viernes 18 de diciembre. Tenía previsto cumplir 20 años el próximo 21 de enero, precisó el periodista.
El cuerpo del joven fue trasladado de madrugada desde Guantánamo hacia su localidad natal, Ocujal del Turquino, en el municipio santiaguero de Guamá. Su velorio, según describió Mayeta Labrada, estuvo marcado por la espera y un estricto control institucional. Inicialmente duró dos horas y se reanudó otras dos tras la llegada de su padre desde Venezuela.
“El entierro tuvo lugar en el Cementerio de Ocujal del Turquino, donde se realizó un homenaje militar con honores y el ‘Toque de Silencio’ como tributo castrense”, indicó el periodista, quien publicó imágenes y videos del sepelio. En el acto participaron miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y familiares.
De acuerdo con su reporte, personas cercanas a la familia consideraron que el homenaje “pareció más un intento de cerrar el caso y deslindar responsabilidades que una verdadera acción de transparencia o justicia”. También mencionó que, de forma extraoficial, “se otorgará una chequera de por vida a la madre, presentada oficialmente como indemnización, pero que funciona en la práctica como una ‘pensión de silencio’”.
Durante el incidente también resultó lesionado el capitán Eduardo Maturel García, del Regimiento de Artillería. Según los datos disponibles, se encuentra bajo observación médica con heridas de menor gravedad.
Hasta el momento, las autoridades militares no han emitido ningún comunicado sobre el hecho ni se han ofrecido detalles técnicos acerca de las causas de la detonación. Mayeta Labrada señaló que “ningún medio de la prensa oficialista cubana ha divulgado la muerte de Eldis Leyva Nieves, manteniendo el caso bajo total secretismo y hermetismo, pese a tratarse de un fallecimiento ocurrido durante un servicio obligatorio del Estado”.
El periodista concluyó su publicación con una frase en la que resumió el reclamo de la familia y de la comunidad: “El silencio no borra los hechos. Los honores no sustituyen la responsabilidad. Una vida perdida exige verdad.”
El joven Eldis Leyva Nieves, natural de Ocujal del Turquino, pertenecía a la Unidad Militar 2431 de la Brigada de la Frontera, en Guantánamo. Según versiones previas sobre el accidente, el cohete que manipulaba detonó en el aire durante un ejercicio militar, lo que causó heridas graves a varios de los presentes. Esa información inicial señaló que otro militar, identificado como el capitán Eduardo Maturel García, resultó lesionado y permanecía ingresado con pronóstico estable.
Eldis había terminado recientemente sus estudios de Enfermería y era mellizo. Su familia y vecinos lo describen como un joven tranquilo y trabajador, con proyectos de vida truncados por el accidente.
El caso se suma a otros fallecimientos de reclutas cubanos en los últimos años durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, en circunstancias que van desde accidentes hasta enfermedades no atendidas a tiempo o presuntos abusos en unidades militares.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Eldis Leyva Nieves durante el Servicio Militar en Cuba
¿Cómo ocurrió la muerte de Eldis Leyva Nieves?
La muerte de Eldis Leyva Nieves ocurrió durante unas prácticas de tiro en Guantánamo, cuando un cohete que manipulaba detonó en el aire. La explosión causó lesiones mortales, incluyendo la ruptura de la columna vertebral, daño severo en la arteria aorta y tres infartos. A pesar de recibir atención médica, Eldis falleció en el hospital a las 6:38 p.m. del 18 de diciembre de 2025.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano tras el accidente?
Hasta el momento, las autoridades militares cubanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el accidente. Tampoco se han ofrecido detalles técnicos sobre las causas de la detonación del cohete, manteniendo el caso bajo total secretismo. Se menciona que se otorgará una chequera de por vida a la madre del joven como una forma de indemnización no oficial.
¿Qué relación tiene este suceso con otros casos similares en el Servicio Militar Obligatorio en Cuba?
La muerte de Eldis Leyva Nieves es parte de una serie de trágicos incidentes durante el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. En los últimos años, han ocurrido múltiples muertes de reclutas debido a accidentes, enfermedades no atendidas, suicidios y presuntos abusos en unidades militares. Estos casos han generado un creciente malestar social y críticas sobre la seguridad y transparencia del servicio militar en la isla.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad y la familia de Eldis Leyva Nieves?
La comunidad y la familia de Eldis Leyva Nieves han expresado un fuerte reclamo de verdad y justicia. Consideran que el homenaje militar realizado durante el entierro fue más un intento de cerrar el caso que una acción de transparencia. La familia y el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada han denunciado el silencio oficial y la falta de asunción de responsabilidades por parte del Estado cubano.
