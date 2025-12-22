El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a ser protagonista este fin de semana, pero esta vez no por una polémica, sino por su presencia en el concierto de Oniel Bebeshito, celebrado en el Kia Center de Orlando, donde el cubano puso fin a su exitosa gira 22 Caminos.
Durante el show, el artista estadounidense subió al escenario para acompañar a Bebeshito y, tras el evento, publicó un mensaje en Instagram que encendió las redes. “Lo mejor que tiene Cuba”, escribió junto a un video del concierto, en el que también se autodefine como “el único que puede saltar del inglés al español y ser grande en ambos” y se describe como “imparable”.
La publicación, que supera las 70 mil reacciones, fue interpretada como un gesto de respeto hacia Bebeshito, quien se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del reparto cubano. El intercambio entre ambos artistas provocó una ola de comentarios celebrando el reconocimiento internacional al género.
Pero Tekashi no solo llamó la atención en el escenario. Desde las gradas, fue captado junto a su novia cubana, Alida y Alter, disfrutando del espectáculo. En videos compartidos por páginas como La Familia Cubana, se les ve bailando juntos, cómplices y sonrientes, mientras coreaban los temas del cantante. Su presencia se robó parte del protagonismo de la noche, desatando comentarios entre los asistentes y fanáticos del rapero.
El evento, que contó también con la participación de artistas como L’Kimii o JLexis, se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad cubana en el exilio y un cierre de lujo para el año musical de Bebeshito.
Este concierto también marca uno de los últimos eventos públicos de Tekashi antes de su próximo ingreso a prisión, previsto para enero, tras los procesos judiciales que enfrenta en Estados Unidos. Aun así, el rapero parece decidido a disfrutar sus últimos días de libertad rodeado de música, su pareja y el ambiente del reguetón cubano.
Entre ovaciones, coros y ritmo, la noche en Orlando fue mucho más que un concierto: fue una muestra del alcance del reparto cubano y del respeto que está ganando dentro y fuera de la isla.
