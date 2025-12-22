Empresaria cubana Laura Amores celebra la Navidad con gratitud y una historia de éxito que inspira a los latinos

En una noche cargada de gratitud, elegancia y espíritu navideño, la reconocida empresaria cubana Laura Amores celebró un año de logros y crecimiento con una exclusiva cena corporativa en el prestigioso Trump National Doral Miami.

El encuentro reunió a empleados, colaboradores e invitados especiales con un propósito claro: rendir homenaje al esfuerzo incansable de los trabajadores latinos y celebrar los hitos alcanzados durante el año.

La velada, conducida por la carismática influencer y presentadora de Telemundo Chiky Bombón, destacó por su ambiente de reconocimiento y emoción. También asistió el actor cubano Mijail Mulkay, quien aportó un toque artístico a la celebración. La música de Olga Thomas y su banda acompañó la cena con un repertorio festivo que elevó la experiencia.

Una historia de superación que inspira

El éxito que hoy cosecha Laura Amores no nació de la noche a la mañana. En 2014, a los 28 años, llegó a Estados Unidos “con las manos vacías”, tras emigrar desde Cuba junto a su esposo y su hija pequeña. En sus inicios trabajó en una pizzería en Hialeah, mientras estudiaba y buscaba nuevas oportunidades.

Graduada en contabilidad, finanzas, marketing y relaciones públicas, Laura decidió junto a su pareja aventurarse a crear su propio negocio de contabilidad y taxes. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar se convirtió en una empresa sólida, y durante la pandemia logró abrir su primera oficina.

Laura y su esposo: Cortesía / Starshine Public Relations

Hoy, la empresaria dirige varios negocios, entre ellos una firma de contabilidad, una compañía de tratamientos de belleza, una empresa de servicios médicos a domicilio y un laboratorio clínico. Su visión, disciplina y pasión por el trabajo la han posicionado como una de las empresarias cubanas más destacadas en el ámbito corporativo de Estados Unidos.

Compromiso y liderazgo con propósito

Durante su discurso en la cena navideña, Amores subrayó que ningún éxito se construye solo y que el verdadero valor de su crecimiento radica en el talento humano que la acompaña. Cada logro de su empresa representa el esfuerzo de un equipo que trabaja con compromiso, empeño y corazón.

Más allá de celebrar la Navidad, este encuentro reafirmó el compromiso de Laura Amores con el crecimiento sostenible, la excelencia y el bienestar de su equipo. Su liderazgo inspirador continúa impulsando valores de unión, reconocimiento y visión a largo plazo, consolidándola como un ejemplo de éxito y superación para la comunidad latina.

Laura junto a Chiky Bombón: Cortesía / Starshine Public Relations

La historia de Laura demuestra que ningún negocio sale desde las alturas, todo tiene que empezar desde cero. Su trayectoria, la de una mujer que llegó con sueños y hoy representa la fuerza del trabajo latino en Estados Unidos, es una muestra de lo que pueden alcanzar los cubanos cuando se proponen salir adelante.