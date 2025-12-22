Entre gritos, un cubano celebra su residencia en EE.UU. y ya planea visitar la isla: “Cubita la bella, ahora sí”

Un cubano protagonizó un emotivo momento que se volvió viral en TikTok al recibir su residencia en Estados Unidos. En el video, grita lleno de alegría: “Cubita la bella, ahora sí, ay mamá, Dios mío, ya era hora”. Su reacción, símbolo del sacrificio y esperanza de miles de migrantes, conmovió a cientos de usuarios.

El clip fue compartido en TikTok por el usuario @yannier.castao y muestra el instante exacto en que el hombre recibe el ansiado sobre con su documento migratorio.

Apenas lo tiene en las manos, estalla de emoción: salta, ríe, grita y levanta los brazos en señal de triunfo mientras sostiene el sobre que representa su sueño cumplido.

“Cubita la bella, ahora sí, ay mamá, Dios mío, ya era hora”, repite con la voz entrecortada, mientras en pantalla se lee la frase “Sueño cumplido”.

Vestido con un abrigo rojo y pantalones cortos, el protagonista expresa la alegría que muchos cubanos sienten al alcanzar una meta por la que tanto han luchado.

En los comentarios, decenas de usuarios lo felicitaron con mensajes de apoyo y emoción: “Te lo ganaste, hermano”, “Dios te bendiga” o “Todos soñamos con ese momento”. El video ha acumulado miles de reproducciones en pocas horas.

La historia refleja la esperanza y la perseverancia de miles de cubanos que, tras largos procesos migratorios y sacrificios personales, logran establecerse legalmente en Estados Unidos y comenzar una nueva etapa de sus vidas.