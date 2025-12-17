“Cuando se junta el congrí y el ceviche”: Cubano y peruano enloquecen Madrid bailando reparto en plena Gran Vía

Un joven cubano se ha robado la atención en redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando reparto en plena Gran Vía de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos de la capital española.

El video, publicado en su cuenta de TikTok @iamcubaa_, muestra al cubano junto a otro joven, aparentemente peruano, moviéndose al ritmo del tema “Bebeshito”, mientras detrás se ilumina el icónico cartel de Schweppes.

Sobre la imagen se lee el video: “Cuando se unen el arroz congrí con el ceviche, es una locura mi amor”.

En la descripción del video, el creador añadió un mensaje de unión entre los dos países: “Cuba y Perú, debemos unirnos para que siga creciendo el reparto, no pelearnos”.

El gesto del joven cubano ha sido celebrado por cientos de usuarios, que destacaron la energía y la alegría del baile urbano caribeño. Entre los comentarios más populares se pueden leer frases como:

“Los dos lo hacen bien, pero obvio el cubano se va delante”. “Qué bien lo hacen. Así me gusta, unidos por el reparto y no divididos” o “Verdad que la sabrosura cubana está en todos lados”, entre otros.

Lo más leído hoy:

El reparto, género musical nacido en los barrios populares de Cuba, sigue ganando terreno en plataformas como TikTok, donde cada vez más jóvenes de distintas nacionalidades se suman a los retos y fusiones que celebran el ritmo, la creatividad y la identidad latina.