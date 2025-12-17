“Cuando se junta el congrí y el ceviche”: Cubano y peruano enloquecen Madrid bailando reparto en plena Gran Vía

Un joven cubano se ha robado la atención en redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando reparto en plena Gran Vía de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos de la capital española.
El video, publicado en su cuenta de TikTok @iamcubaa_, muestra al cubano junto a otro joven, aparentemente peruano, moviéndose al ritmo del tema “Bebeshito”, mientras detrás se ilumina el icónico cartel de Schweppes.
Sobre la imagen se lee el video: “Cuando se unen el arroz congrí con el ceviche, es una locura mi amor”.
En la descripción del video, el creador añadió un mensaje de unión entre los dos países: “Cuba y Perú, debemos unirnos para que siga creciendo el reparto, no pelearnos”.
El gesto del joven cubano ha sido celebrado por cientos de usuarios, que destacaron la energía y la alegría del baile urbano caribeño. Entre los comentarios más populares se pueden leer frases como:
“Los dos lo hacen bien, pero obvio el cubano se va delante”. “Qué bien lo hacen. Así me gusta, unidos por el reparto y no divididos” o “Verdad que la sabrosura cubana está en todos lados”, entre otros.
El reparto, género musical nacido en los barrios populares de Cuba, sigue ganando terreno en plataformas como TikTok, donde cada vez más jóvenes de distintas nacionalidades se suman a los retos y fusiones que celebran el ritmo, la creatividad y la identidad latina.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del reparto cubano en redes sociales
¿Qué es el reparto cubano y por qué es popular en TikTok?
El reparto cubano es un género urbano nacido en los barrios populares de Cuba que se caracteriza por su ritmo contagioso y pasos enérgicos. Su popularidad en TikTok se debe a su energía y capacidad de unir a personas de diferentes culturas a través de la música y el baile. Los retos y fusiones en esta plataforma permiten que jóvenes de distintas nacionalidades celebren el ritmo, la creatividad y la identidad latina.
¿Cómo ha influido el reparto cubano en la unión de diferentes culturas?
El reparto cubano ha funcionado como un puente cultural que conecta a personas de distintas nacionalidades. El fenómeno ha demostrado cómo la música urbana cubana puede traspasar fronteras y mezclarse con otras culturas, como se observa en los videos virales donde personas de países como Alemania, México y Perú se unen para bailar este ritmo. Esta interacción no solo celebra la diversidad, sino que también refuerza los lazos culturales entre pueblos.
¿Qué impacto tiene el reparto cubano fuera de Cuba?
El reparto cubano ha tenido un impacto significativo fuera de Cuba, convirtiéndose en un fenómeno viral en plataformas como TikTok. Personas de diferentes países no solo adoptan el género, sino que también lo integran en sus culturas, como se ve en el entusiasmo de usuarios de Estados Unidos, Europa y América Latina. Estos intercambios culturales evidencian el atractivo global del reparto y su capacidad de unir a personas más allá de las divisiones geográficas.
¿Cuál es el mensaje detrás del video viral de los jóvenes cubano y peruano en Madrid?
El video viral de los jóvenes cubano y peruano bailando reparto en Madrid transmite un fuerte mensaje de unión cultural. El creador del video enfatiza la importancia de la colaboración entre Cuba y Perú para promover el género del reparto, en lugar de fomentar divisiones. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo el arte y la música pueden servir como herramientas poderosas para el entendimiento y la conexión entre diferentes comunidades.
