Cansado de todas las advertencias, cubano sale a las calles de Miami y lo graba todo: “Aquí no hay ICE”

Un cubano residente en Miami publicó un video en TikTok para desmentir los rumores sobre una supuesta presencia masiva de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en distintas zonas del sur de Florida.
“No hay ICE en ninguna parte de Miami. No engañen más a la gente, mentirosos. Eso que están saliendo en las redes sociales para aterrorizarnos a los cubanos es falso”, dijo el hombre mientras mostraba distintas partes de la ciudad.
En las imágenes se observan calles de Miami completamente tranquilas, sin presencia visible de agentes federales o retenes migratorios, lo que refuerza el mensaje del autor contra la desinformación que circula en redes sociales.
Durante los últimos días, varios perfiles en Facebook y TikTok habían difundido videos y publicaciones alertando sobre presuntas redadas de ICE en zonas con alta población cubana, lo que generó preocupación entre migrantes recién llegados.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales no han emitido comunicados sobre operativos especiales de ICE en el área de Miami-Dade.
“Nos quieren meter miedo, pero aquí no hay nadie de ICE”, insistió el cubano en su grabación, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios cubanos en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria en Miami y la presencia del ICE
¿Hay realmente operativos del ICE en Miami?
No hay confirmación oficial de un operativo masivo del ICE en Miami. Sin embargo, la difusión de videos y testimonios en redes sociales ha generado preocupación entre los residentes, aunque las autoridades no han emitido comunicados confirmando dichas acciones en el área de Miami-Dade.
¿Cómo está afectando la desinformación sobre el ICE a la comunidad cubana en Miami?
La desinformación sobre la presencia del ICE en Miami ha generado miedo e incertidumbre entre la comunidad cubana y otros migrantes. Mucha gente ha optado por no salir de sus casas ante los rumores de redadas, lo que ha afectado su vida cotidiana y su sensación de seguridad.
¿Qué deben hacer los migrantes ante rumores de redadas del ICE?
Es importante no entrar en pánico y seguir los procedimientos legales establecidos. Asistir a las citas programadas con el ICE es crucial para evitar problemas legales. La desinformación puede llevar a decisiones precipitadas que compliquen la situación de los migrantes.
¿Qué acciones están tomando las organizaciones de defensa de inmigrantes en Florida?
Organizaciones como Americans for Immigrant Justice y Florida Immigrant Coalition están pidiendo al ICE que aclare la naturaleza de los operativos y que respete el debido proceso de los migrantes que están en trámites de asilo o ajuste de estatus. Además, han estado organizando vigilias y manifestaciones para apoyar a las familias afectadas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.