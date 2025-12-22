Cansado de todas las advertencias, cubano sale a las calles de Miami y lo graba todo: “Aquí no hay ICE”

Un cubano residente en Miami publicó un video en TikTok para desmentir los rumores sobre una supuesta presencia masiva de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en distintas zonas del sur de Florida.

“No hay ICE en ninguna parte de Miami. No engañen más a la gente, mentirosos. Eso que están saliendo en las redes sociales para aterrorizarnos a los cubanos es falso”, dijo el hombre mientras mostraba distintas partes de la ciudad.

En las imágenes se observan calles de Miami completamente tranquilas, sin presencia visible de agentes federales o retenes migratorios, lo que refuerza el mensaje del autor contra la desinformación que circula en redes sociales.

Durante los últimos días, varios perfiles en Facebook y TikTok habían difundido videos y publicaciones alertando sobre presuntas redadas de ICE en zonas con alta población cubana, lo que generó preocupación entre migrantes recién llegados.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales no han emitido comunicados sobre operativos especiales de ICE en el área de Miami-Dade.

“Nos quieren meter miedo, pero aquí no hay nadie de ICE”, insistió el cubano en su grabación, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios cubanos en Estados Unidos.