La letra pequeña del decreto: cuántos militares extranjeros podrá recibir Nicaragua y de qué países

El gobierno de Nicaragua autorizó oficialmente el ingreso, tránsito y permanencia en su territorio de personal militar, naves y aeronaves de varios países, según un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

El texto oficial corresponde al Decreto Presidencial No. 14-2025 (publicado el 17 de diciembre de 2025) y autoriza estas operaciones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Además del ingreso de fuerzas extranjeras, el decreto también contempla salidas de tropas nicaragüenses al exterior para actividades de intercambio y asistencia humanitaria.

A continuación, los detalles que establece el documento, país por país:

Rusia

Rusia es el país con mayor número de operaciones contempladas en el decreto. El documento autoriza el ingreso de personal militar ruso, así como el tránsito o permanencia de naves y aeronaves, para actividades conjuntas con el Ejército de Nicaragua.

Entre lo dispuesto en el texto oficial se incluye:

Ingreso rotativo de 80 efectivos para intercambio de experiencias y ejercicios de adiestramiento con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército nicaragüense.

para intercambio de experiencias y ejercicios de adiestramiento con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército nicaragüense. Ingresos rotativos de 50 efectivos para cooperación con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y áreas de transmisiones, incluyendo operaciones contra ilícitos y crimen transnacional.

para cooperación con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y áreas de transmisiones, incluyendo operaciones contra ilícitos y crimen transnacional. Ingreso rotativo de 50 efectivos para labores vinculadas a seguridad, planeación de ejercicios de asistencia humanitaria y atención ante desastres.

para labores vinculadas a seguridad, planeación de ejercicios de asistencia humanitaria y atención ante desastres. Acciones de intercambio y entrenamiento relacionadas con búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales, además de operaciones en espacios marítimos del mar Caribe y el océano Pacífico.

El decreto no fija fechas exactas para cada ingreso, pero establece que las rotaciones y operaciones se realizarán dentro del período autorizado.

Cuba

En el caso de Cuba, el decreto autoriza el ingreso rotativo de 50 efectivos militares, además del tránsito o permanencia de medios (naves y aeronaves) para tareas de intercambio e instrucción.

Según el texto oficial, su presencia estará vinculada a:

Intercambio de experiencias.

Labores de carácter humanitario.

Cooperación para situaciones de emergencia o desastres.

El documento no detalla tipos de unidades ni fechas concretas de cada rotación.

Venezuela

El decreto también autoriza el ingreso de personal militar venezolano, así como el tránsito o permanencia de naves y aeronaves, para actividades de intercambio, adiestramiento y labores de asistencia humanitaria.

Entre lo previsto en el documento se incluyen ingresos rotativos de:

50 efectivos para labores vinculadas a seguridad, planeación de ejercicios humanitarios y atención ante desastres.

para labores vinculadas a seguridad, planeación de ejercicios humanitarios y atención ante desastres. 80 efectivos para intercambio de experiencias y ejercicios de adiestramiento con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército nicaragüense.

para intercambio de experiencias y ejercicios de adiestramiento con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército nicaragüense. 50 efectivos para cooperación con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y áreas de transmisiones, incluyendo operaciones contra ilícitos.

Al igual que en otros casos, el decreto no fija fechas exactas de cada ingreso, pero limita todas las operaciones al período de vigencia señalado.

México

Para México, el decreto establece la autorización de ingreso rotativo de 50 efectivos militares, además del tránsito o permanencia de naves, aeronaves y equipos.

Las tareas señaladas en el documento incluyen:

Ejercicios de asistencia humanitaria.

Adiestramiento e instrucción.

Intercambio de experiencias con el Ejército de Nicaragua.

Estados Unidos

El decreto incluye a Estados Unidos, pero con una condición explícita: el ingreso de personal militar, naves y aeronaves deberá ser previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua.

Las actividades autorizadas son:

Operaciones de ayuda humanitaria.

Misiones de búsqueda, salvamento y rescate.

Operaciones por aire, mar y tierra.

Atraques en puertos nacionales.

Aterrizajes en aeropuertos del país.

Países de Centroamérica y el Caribe

El decreto también contempla el tránsito o permanencia de fuerzas armadas de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Estos países integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), y su participación se enmarca en actividades de cooperación regional, intercambio, adiestramiento y asistencia humanitaria.

Salida de tropas nicaragüenses

Además de autorizar ingresos, el decreto incluye disposiciones para la salida de tropas del Ejército de Nicaragua hacia el exterior, dentro del mismo período, en el marco de actividades de intercambio y asistencia humanitaria.

Ratificación legislativa

Según lo establecido en la normativa nicaragüense, el decreto deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional —dominada por el oficialismo— para su plena aplicación.