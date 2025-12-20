Marco Rubio sobre Venezuela: “tiene un régimen ilegítimo que coopera con narcoterroristas”

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el interés de Washington en Venezuela responde a razones de seguridad nacional, y acusó al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con grupos narcoterroristas y actores que amenazan la estabilidad hemisférica.

“Nuestro interés en Venezuela y en la región es el interés nacional de Estados Unidos, y en Venezuela tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con narcoterroristas y otros que amenazan la seguridad nacional de nuestro país”, afirmó Rubio en una declaración oficial publicada en su cuenta de X (antes Twitter).

Las palabras del secretario de Estado se producen en un momento de creciente tensión regional, tras las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra familiares y allegados de Maduro y Cilia Flores, y en medio del bloqueo naval estadounidense que busca frenar los envíos de petróleo venezolano a aliados como Cuba.

Rubio, uno de los arquitectos de la política estadounidense hacia América Latina durante las administraciones republicanas, ha mantenido una postura firme frente al régimen chavista, al que califica de “dictadura corrupta sostenida por el narcotráfico y el espionaje cubano”.

Fuentes diplomáticas en Washington aseguraron que la estrategia del gobierno de Donald Trump apunta a cortar los flujos financieros y logísticos que mantienen al régimen de Caracas, incluyendo las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en el Caribe y América Latina.

Estados Unidos acusa al gobierno de Maduro de utilizar el petróleo como herramienta de influencia política, especialmente a través de envíos subsidiados a países aliados, entre ellos Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Rubio también reiteró que la alianza entre Maduro y el régimen cubano representa una amenaza directa para la región.

Según el secretario de Estado, La Habana proporciona asesores de inteligencia, personal militar y apoyo logístico al aparato represivo venezolano a cambio de suministros energéticos y recursos financieros.

“Maduro no actúa solo; su régimen depende de los servicios de seguridad cubanos para mantenerse en el poder”, ha expresado en otras ocasiones el funcionario, quien ha impulsado sanciones contra altos mandos militares de ambos países.

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en una semana marcada por nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y ex alto ejecutivo de PDVSA, acusado de participar en una red de corrupción y lavado de dinero que involucra a empresarios en Panamá y Europa.

El endurecimiento de las sanciones coincide con operaciones militares estadounidenses en el Caribe destinadas a interceptar petroleros sancionados de la llamada flota fantasma venezolana, una maniobra que busca impedir el comercio ilegal de crudo con gobiernos aliados de Caracas, como el de Miguel Díaz-Canel en Cuba.