Sorpresa para patrocinadores: EE.UU. exige reembolso de las ayudas públicas usadas por inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a exigir a los patrocinadores de inmigrantes el reembolso de los beneficios públicos recibidos por estas personas, en cumplimiento de las leyes que los hacen responsables de los costos asociados al uso de programas financiados por los contribuyentes.

“Si usted es patrocinador de un inmigrante que utiliza asistencia social u otros beneficios financiados por los contribuyentes, usted es responsable del costo”, declaró el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

O’Neill añadió que desde el 17 de diciembre comenzaron a enviar las cartas a patrocinadores de inmigrantes, exigiendo el reembolso de los fondos gastados en asistencia pública.

“Las cartas de cobro ya comenzaron a llegar”, confirmó el funcionario.

La medida afecta a quienes firmaron el formulario de patrocinio (affidavit of support), un compromiso legal mediante el cual el patrocinador se responsabiliza de que el inmigrante no dependa de la ayuda estatal.

En caso de que el beneficiario reciba subsidios o asistencia médica financiada con fondos públicos, el patrocinador debe devolver ese dinero al Gobierno federal o estatal.

Analistas consideran que esta política podría desalentar a muchas personas, especialmente dentro de la comunidad latina y cubana, de apadrinar a familiares o amigos que buscan emigrar legalmente a Estados Unidos. Para algunos defensores de inmigrantes, la decisión representa un nuevo obstáculo que endurece el proceso migratorio.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no precisó cuántas cartas han sido enviadas ni el monto total que pretende recuperar. Sin embargo, la acción marca un giro hacia una aplicación más estricta de las leyes migratorias y de patrocinio económico, vigentes desde hace décadas pero raramente aplicadas con rigor.