Sorpresa para patrocinadores: EE.UU. exige reembolso de las ayudas públicas usadas por inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a exigir a los patrocinadores de inmigrantes el reembolso de los beneficios públicos recibidos por estas personas, en cumplimiento de las leyes que los hacen responsables de los costos asociados al uso de programas financiados por los contribuyentes.
“Si usted es patrocinador de un inmigrante que utiliza asistencia social u otros beneficios financiados por los contribuyentes, usted es responsable del costo”, declaró el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
O’Neill añadió que desde el 17 de diciembre comenzaron a enviar las cartas a patrocinadores de inmigrantes, exigiendo el reembolso de los fondos gastados en asistencia pública.
“Las cartas de cobro ya comenzaron a llegar”, confirmó el funcionario.
La medida afecta a quienes firmaron el formulario de patrocinio (affidavit of support), un compromiso legal mediante el cual el patrocinador se responsabiliza de que el inmigrante no dependa de la ayuda estatal.
En caso de que el beneficiario reciba subsidios o asistencia médica financiada con fondos públicos, el patrocinador debe devolver ese dinero al Gobierno federal o estatal.
Analistas consideran que esta política podría desalentar a muchas personas, especialmente dentro de la comunidad latina y cubana, de apadrinar a familiares o amigos que buscan emigrar legalmente a Estados Unidos. Para algunos defensores de inmigrantes, la decisión representa un nuevo obstáculo que endurece el proceso migratorio.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos no precisó cuántas cartas han sido enviadas ni el monto total que pretende recuperar. Sin embargo, la acción marca un giro hacia una aplicación más estricta de las leyes migratorias y de patrocinio económico, vigentes desde hace décadas pero raramente aplicadas con rigor.
Preguntas frecuentes sobre el reembolso de ayudas públicas por patrocinadores de inmigrantes en EE.UU.
¿Qué implica la nueva medida para los patrocinadores de inmigrantes en EE.UU.?
El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a exigir a los patrocinadores de inmigrantes el reembolso de los beneficios públicos utilizados por los inmigrantes que apadrinan. Esta medida implica que los patrocinadores son responsables de devolver el dinero de cualquier ayuda pública recibida por los inmigrantes que apoyan. Esto incluye subsidios o asistencia médica financiada por el gobierno.
¿Por qué el gobierno de EE.UU. ha decidido aplicar esta política de reembolso ahora?
El endurecimiento de esta política se enmarca en un giro hacia la aplicación más estricta de las leyes migratorias y de patrocinio económico. La administración de Donald Trump ha intensificado el control sobre el uso de beneficios públicos por inmigrantes, buscando aplicar con mayor rigor la regla de "carga pública". Esta medida busca asegurar que los inmigrantes no dependan de la asistencia financiada por los contribuyentes.
¿Cómo podría afectar esta política a la comunidad inmigrante, especialmente a los cubanos?
La política podría desalentar a muchos patrocinadores, especialmente dentro de la comunidad latina y cubana, de apadrinar a familiares o amigos, ya que podrían temer las implicaciones financieras. El endurecimiento de las reglas migratorias y de patrocinio económico complica aún más el proceso de migración legal a Estados Unidos. Esto añade un obstáculo adicional para las familias de bajos ingresos o para aquellos que dependen del apoyo de parientes recién establecidos en el país.
¿Qué deben hacer los patrocinadores que reciben una carta de cobro?
Los patrocinadores que reciban una carta de cobro deben revisar cuidadosamente los detalles y, de ser necesario, buscar asesoría legal para entender sus obligaciones y derechos. Es importante que los patrocinadores comprendan que el reembolso de las ayudas públicas es un compromiso legal que asumieron al firmar el formulario de patrocinio. También pueden necesitar presentar pruebas de su capacidad financiera para evitar futuros problemas relacionados con el patrocinio.
