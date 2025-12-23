“Siempre voy a estar para ayudarle”: Destino conversa con Frank Abel desde un centro de detención de ICE

El youtuber dominicano Dany Pérez, conocido como Destino Tolk, logró conversar con el presentador cubano Frank Abel Gómez-Bernal, quien permanece recluido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, a la espera de que se defina su situación migratoria.

“Siempre voy a estar para ayudarle”, aseguró Destino, visiblemente conmovido, tras la llamada que sostuvo con su amigo. Según explicó, la conversación tuvo lugar en estos días previos a la Navidad, una fecha especialmente sensible para ambos.

“En una fecha como esta, cercana a la Navidad, una fecha familiar, no es fácil estar en una prisión. Hablé con él y le transmití coraje y fuerza, porque lo último que se pierde es la esperanza. Es duro hablar con una persona que le tienes cariño y saber que está en esta situación, con un futuro incierto y supercomplicado”, dijo el creador de contenido en su canal de YouTube.

Destino recordó que hace un año, en vísperas de las fiestas navideñas, ambos habían grabado un programa en el que Frank Abel evocaba con nostalgia las celebraciones en Cuba.

Sin embargo, lamentó que en los últimos días algunos usuarios estén compartiendo fragmentos de aquel video “para echar leña al fuego y empeorar su caso”, en referencia a las críticas y rumores en redes sociales sobre la posible deportación del popular comunicador cubano.

El influencer describió a Frank Abel como “un hombre sensible, calmado y que ha pasado por muchas situaciones difíciles desde que llegó a este país”, señalando que el desgaste emocional ha afectado su estabilidad.

Datos de la detención del presentador cubano

“Estoy acompañando su caso junto a una abogada, pero no puedo dar detalles porque estamos en pleno proceso”, aclaró Destino y reiteró su apoyo incondicional al cubano: “Siempre voy a estar aquí. Frank Abel puede contar con un amigo, sin dobles intenciones”.

Hasta el momento, no se ha informado si el presentador podría ser deportado a Cuba, pero su entorno más cercano confía en que pueda permanecer en Estados Unidos y resolver su situación legal.