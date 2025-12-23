“Siempre voy a estar para ayudarle”: Destino conversa con Frank Abel desde un centro de detención de ICE

El youtuber dominicano Dany Pérez, conocido como Destino Tolk, logró conversar con el presentador cubano Frank Abel Gómez-Bernal, quien permanece recluido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, a la espera de que se defina su situación migratoria.
“Siempre voy a estar para ayudarle”, aseguró Destino, visiblemente conmovido, tras la llamada que sostuvo con su amigo. Según explicó, la conversación tuvo lugar en estos días previos a la Navidad, una fecha especialmente sensible para ambos.
“En una fecha como esta, cercana a la Navidad, una fecha familiar, no es fácil estar en una prisión. Hablé con él y le transmití coraje y fuerza, porque lo último que se pierde es la esperanza. Es duro hablar con una persona que le tienes cariño y saber que está en esta situación, con un futuro incierto y supercomplicado”, dijo el creador de contenido en su canal de YouTube.
Destino recordó que hace un año, en vísperas de las fiestas navideñas, ambos habían grabado un programa en el que Frank Abel evocaba con nostalgia las celebraciones en Cuba.
Sin embargo, lamentó que en los últimos días algunos usuarios estén compartiendo fragmentos de aquel video “para echar leña al fuego y empeorar su caso”, en referencia a las críticas y rumores en redes sociales sobre la posible deportación del popular comunicador cubano.
El influencer describió a Frank Abel como “un hombre sensible, calmado y que ha pasado por muchas situaciones difíciles desde que llegó a este país”, señalando que el desgaste emocional ha afectado su estabilidad.
Lo más leído hoy:
“Estoy acompañando su caso junto a una abogada, pero no puedo dar detalles porque estamos en pleno proceso”, aclaró Destino y reiteró su apoyo incondicional al cubano: “Siempre voy a estar aquí. Frank Abel puede contar con un amigo, sin dobles intenciones”.
Hasta el momento, no se ha informado si el presentador podría ser deportado a Cuba, pero su entorno más cercano confía en que pueda permanecer en Estados Unidos y resolver su situación legal.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Frank Abel Gómez Bernal
¿Por qué Frank Abel Gómez Bernal está detenido por ICE?
Frank Abel Gómez Bernal fue detenido por ICE después de cometer una infracción de tránsito en Oklahoma, lo que llevó a descubrir que conducía con una licencia suspendida y sin seguro vehicular. Esto agravó su situación debido a sus antecedentes migratorios irregulares en Estados Unidos.
¿Cuál es el estatus migratorio de Frank Abel en Estados Unidos?
Frank Abel tiene un estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Emigró al país en 2022 y desde entonces no ha logrado regularizar su situación. Se encuentra bajo un estatus I-220A, lo que implica libertad supervisada pendiente de resolución judicial, y ahora enfrenta un proceso de deportación.
¿Cuáles son las probabilidades de que Frank Abel sea deportado a Cuba?
Según la abogada de Frank Abel, existe un 90% de probabilidades de que sea deportado a Cuba. La defensa está trabajando para demostrar que, de ser devuelto, correría peligro en la isla. Sin embargo, el escenario legal es complicado y el tiempo para presentar pruebas es limitado.
¿Cómo está apoyando Destino Tolk a Frank Abel durante este proceso?
Destino Tolk está brindando apoyo emocional y logístico a Frank Abel, acompañando su caso junto a una abogada. Aunque no puede compartir detalles específicos del proceso legal, ha asegurado su apoyo incondicional y está en constante comunicación con Frank Abel para ofrecerle ánimo durante este difícil momento.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.