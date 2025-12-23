El reguetonero cubano Ja Rulay decidió poner fin a sus problemas con los apagones y anunció con orgullo en sus redes sociales la instalación de paneles solares en su vivienda. “Se acabó lo que se daba, andamos ya con la mejor compañía de instalación de paneles”, dijo el artista en una historia de Instagram, donde mostró la azotea cubierta con las nuevas estructuras.

“Ahora les voy a enseñar los paneles que instalé arriba. Gracias a esta compañía que hizo posible cumplir mi sueño: no voy a tener más lucha con la luz ni la corriente ni nada de eso”, aseguró, dejando claro que su decisión no fue solo un lujo, sino una solución práctica ante la crítica situación energética que vive Cuba.

Las imágenes, compartidas por varias páginas de entretenimiento, se viralizaron en cuestión de horas y desataron todo tipo de comentarios. “Lo mejor de lo mejor, buscar solución para el problema, bendiciones”, escribió una seguidora. Otro aplaudió el gesto: “El que puede, puede. Todo el que lo pueda hacer, bendiciones”.

Pero, como suele ocurrir, no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos criticaron que una noticia así sea motivo de celebración: “Imagina vivir en un país donde tener luz es un privilegio”, comentó un usuario. Otro fue más irónico: “Papo, si tienes dinero, obvio que te los compras”.

Entre elogios, sarcasmos y reproches, el video dejó claro algo: en un país donde la corriente es casi un lujo, tener energía propia se ha convertido en símbolo de éxito y, para muchos, también de polémica.