El reguetonero cubano Ja Rulay decidió poner fin a sus problemas con los apagones y anunció con orgullo en sus redes sociales la instalación de paneles solares en su vivienda. “Se acabó lo que se daba, andamos ya con la mejor compañía de instalación de paneles”, dijo el artista en una historia de Instagram, donde mostró la azotea cubierta con las nuevas estructuras.
“Ahora les voy a enseñar los paneles que instalé arriba. Gracias a esta compañía que hizo posible cumplir mi sueño: no voy a tener más lucha con la luz ni la corriente ni nada de eso”, aseguró, dejando claro que su decisión no fue solo un lujo, sino una solución práctica ante la crítica situación energética que vive Cuba.
Las imágenes, compartidas por varias páginas de entretenimiento, se viralizaron en cuestión de horas y desataron todo tipo de comentarios. “Lo mejor de lo mejor, buscar solución para el problema, bendiciones”, escribió una seguidora. Otro aplaudió el gesto: “El que puede, puede. Todo el que lo pueda hacer, bendiciones”.
Pero, como suele ocurrir, no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos criticaron que una noticia así sea motivo de celebración: “Imagina vivir en un país donde tener luz es un privilegio”, comentó un usuario. Otro fue más irónico: “Papo, si tienes dinero, obvio que te los compras”.
Entre elogios, sarcasmos y reproches, el video dejó claro algo: en un país donde la corriente es casi un lujo, tener energía propia se ha convertido en símbolo de éxito y, para muchos, también de polémica.
Preguntas frecuentes sobre la instalación de paneles solares en Cuba
¿Por qué Ja Rulay decidió instalar paneles solares en su casa en Cuba?
Ja Rulay decidió instalar paneles solares para poner fin a los problemas con los apagones y garantizar una fuente de energía constante en su hogar. La situación energética en Cuba es crítica, con frecuentes cortes de electricidad, lo que convierte a los paneles solares en una solución práctica para aquellos que pueden permitírselos.
¿Cómo se percibe socialmente la instalación de paneles solares en Cuba?
La instalación de paneles solares en Cuba es vista como un símbolo de éxito y privilegio, ya que no todos pueden acceder a esta tecnología debido a su alto costo. En un país donde la electricidad es escasa, tener energía solar es considerado un lujo y ha generado tanto elogios como críticas y polémicas en la sociedad cubana.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética con apagones prolongados y una capacidad insuficiente para satisfacer la demanda eléctrica del país. El gobierno ha anunciado planes para instalar más parques fotovoltaicos, pero mientras tanto, la energía solar es una opción viable solo para quienes pueden permitirse los costos de instalación.
¿Qué desafíos enfrenta la energía solar en Cuba?
La energía solar en Cuba enfrenta varios desafíos, incluyendo el alto costo de los equipos, la necesidad de importarlos en divisas y la falta de un programa de créditos efectivo para su adquisición. Además, hay riesgos asociados a malas instalaciones, lo que ha generado incendios y otros problemas técnicos.
