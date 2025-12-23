Lujo en Miami: Billonario cubano abre las puertas de su mansión de más de 170 millones de dólares

El empresario cubano John H. Ruiz, fundador y director ejecutivo de Luminsea, abrió las puertas de su espectacular mansión en Gables Estates, una de las zonas más exclusivas y costosas de Estados Unidos, ubicada en Miami.

La residencia, valorada en 175 millones de dólares, fue presentada en un video del creador de contenidos Robert Sielmann, quien la describió como "una casa fantástica", no de millonario sino "de billonario".

La propiedad combina lujo y tecnología de punta. Cuenta con discoteca privada, cuatro piscinas, spa, gimnasio, campo de minigolf y un muelle privado de más de 400 pies. Además, está equipada con un sistema de video y audio de última generación, conectado por más de 110 millas de fibra óptica.

Ruiz, de origen cubano, ha construido su fortuna a través de múltiples emprendimientos en los sectores tecnológico, marítimo y de bienes raíces. Es también abogado y propietario de Cigarette Boats, una marca legendaria en el mundo de las embarcaciones de alto rendimiento.

Su empresa Luminsea nació de una pasión familiar por la navegación y de un compromiso con la seguridad marítima.

Ruiz aprendió a navegar en su adolescencia. Creó los Smart Channel Markers, una innovadora tecnología diseñada para mejorar la seguridad en las vías acuáticas, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

El empresario vive en Miami junto a sus hijos, quienes también forman parte de sus negocios. Su mansión en Gables Estates refleja no solo su éxito financiero, sino también su visión de integrar lujo, innovación y estilo de vida náutico en un mismo espacio.

A pesar de ser millonario, lleva una vida relativamente discreta y ha dejado claro que no le gustan las personas que presumen de tener mucho dinero.

"No me interesa cuánto dinero tiene una persona. Me interesa su humanidad, porque hay quienes creen que por tener dinero son más importantes que otros. No me cae bien eso, porque yo empecé de cero", dijo en la entrevista con Sielmann.

El video acumula millones de visualizaciones y comentarios, destacando la magnitud y el diseño vanguardista de la residencia. En palabras del creador de contenidos español, “esta casa lo tiene todo” y su dueño es protagonista de una historia de superación inspiradora.