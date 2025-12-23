El duro y desgarrador momento de este cubano en el avión: “Así se siente llegar a Cuba después de seis años”

Un video compartido en TikTok conmovió a miles de usuarios al mostrar la reacción de un cubano que regresaba a la isla después de seis años.

En la grabación, el hombre aparece sentado en un avión, visiblemente emocionado, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el texto sobre la imagen dice: “Así se siente cuando se llega a Cuba después de seis años”.

El momento, publicado por el usuario @orevilla66gmail.com, refleja la mezcla de alegría y tristeza que experimentan muchos emigrados cubanos al reencontrarse con su tierra después de tanto tiempo lejos de sus familias y raíces.

“Bro, si Dios me permite iré en 2027. Sé que falta mucho todavía, pero ya sueño con ese día. Con solo abrazar a mis padres seré la persona más feliz del mundo”, escribió uno de los internautas conmovidos por la escena.

Otro comentó: “Sentí tus lágrimas, llevo 25 meses fuera y no tengo idea si un día podré volver. Sueño con ese aterrizaje”.

Entre los cientos de mensajes que recibió el video destacan los deseos de bendición y la empatía de quienes comparten la misma nostalgia por Cuba.

“Felicidades, cubano. Miles de bendiciones”, escribió otro usuario, mientras alguien más añadía: “Cómo nosotros, no existe nada ni nadie en el mundo. Qué manera de sufrir y llorar. Bendiciones, hermano”.

El video, grabado dentro de un avión poco antes del aterrizaje, se ha vuelto viral en redes sociales por reflejar una realidad común entre los cubanos que han tenido que emigrar: el dolor del desarraigo y la emoción incomparable de regresar al país donde nacieron.