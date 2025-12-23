“¡Está mudo!”: La reacción de un padre cubano al recibir una moto nueva de su hija en Cuba

Una cubana protagonizó un emotivo momento al sorprender a su padre con una motocicleta nueva por su cumpleaños, un gesto que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok.

En el video, publicado por la usuaria @yuri719457, se observa al hombre salir de su casa sin imaginar la sorpresa que lo esperaba. Al ver la moto estacionada frente a la vivienda, apenas logra pronunciar palabra, mientras una voz en el fondo comenta entre risas: “Está mudo casi.”

La motocicleta, de la marca Lifan y en perfecto estado, fue el regalo que la joven decidió hacerle a su padre, presumiblemente con ayuda desde el exterior, un detalle que muchos cubanos han calificado como un acto de amor y sacrificio familiar.

Las imágenes, grabadas en lo que parece ser una zona rural de Cuba, muestran la emoción contenida del padre mientras su hija celebra el éxito de la sorpresa. El video ya acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que elogian el gesto y se identifican con la historia.

“Qué felicidad poder darle algo así a nuestros viejos”, escribió una usuaria. Otros destacaron la reacción del padre, quien apenas podía creer lo que veía. “Eso sí es amor de hija”, comentó otra persona.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, donde adquirir una motocicleta puede costar varios salarios anuales, este video se ha convertido en símbolo de esfuerzo y cariño familiar.