El régimen cubano responsabilizó al sistema de salud de Estados Unidos y a las corporaciones farmacéuticas por la crisis del fentanilo, en un nuevo pronunciamiento del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó a Washington de utilizar el problema de las drogas como pretexto político y geopolítico.
En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez reconoció que el consumo de fentanilo es un problema “real y grave” en Estados Unidos, que afecta a cientos de miles de personas. Sin embargo, aseguró que la reciente designación del opioide sintético como arma de destrucción masiva responde a un intento del Gobierno estadounidense de justificar acciones bélicas, derrocar gobiernos soberanos en América Latina y el Caribe y apropiarse de recursos naturales.
“El objetivo es ignorar el origen multifactorial del consumo y encubrir las malas prácticas de las corporaciones farmacéuticas en EE.UU.”, escribió el ministro, quien también señaló como causas la prescripción indiscriminada de opioides, el amplio mercado interno de narcóticos, el alto costo y acceso limitado a la atención médica, así como las vulnerabilidades socioeconómicas de la población estadounidense.
Rodríguez evitó mencionar el papel de regímenes aliados de La Habana, como Venezuela, en rutas del narcotráfico regional, ni el impacto del tráfico de drogas en Cuba, donde el propio Gobierno ha reconocido un aumento del consumo y la circulación de estupefacientes, especialmente entre jóvenes.
Según datos oficiales de EE.UU. recogidos por BBC, en 2023 se registraron más de 110,000 muertes relacionadas con drogas, en gran parte asociadas al fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína, cuyo avance parecía imparable.
No obstante, en 2024 se produjo un cambio significativo: las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron alrededor de un 25%, lo que representa casi 30,000 fallecimientos menos, es decir, decenas de vidas salvadas cada día, de acuerdo con cifras preliminares.
Especialistas atribuyen esta reducción a una combinación de factores, entre ellos mayor acceso a naloxona, campañas de prevención, cambios en el suministro de drogas y acciones más agresivas contra redes de tráfico, aspectos que el régimen cubano omitió en su discurso.
El pronunciamiento de La Habana se inscribe en una narrativa recurrente que busca trasladar responsabilidades externas, mientras evita abordar problemas estructurales internos y el impacto regional del narcotráfico, incluso en países gobernados por aliados políticos del castrismo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del fentanilo y el pronunciamiento del régimen cubano
¿Por qué el régimen cubano culpa a Estados Unidos por la crisis del fentanilo?
El régimen cubano acusa al sistema de salud y a las corporaciones farmacéuticas de EE.UU. de ser responsables de la crisis del fentanilo, argumentando que el problema es utilizado por Washington como un pretexto político. El canciller Bruno Rodríguez también señala que esta designación busca justificar acciones bélicas y encubrir malas prácticas farmacéuticas en EE.UU.
¿Cuál es la postura de EE.UU. frente al fentanilo y qué medidas ha tomado?
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y ha ordenado una ofensiva total contra los carteles que trafican con esta droga. La Administración Trump busca aplicar la legislación sobre armas químicas al opioide sintético para endurecer las penas y ampliar la cooperación internacional.
¿Cuál es la situación del tráfico de drogas en Cuba y su relación con el fentanilo?
A pesar de las declaraciones oficiales del régimen cubano asegurando que no hay presencia de fentanilo en el país, se reconoce un aumento del consumo de drogas sintéticas, especialmente cannabinoides conocidos como "el químico". El régimen ha desmentido cualquier vínculo con el narcotráfico, aunque críticas y testimonios señalan un problema creciente que afecta principalmente a jóvenes.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.