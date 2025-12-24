Régimen cubano culpa al sistema de salud de EE.UU. por la crisis del fentanilo

Vídeos relacionados:

El régimen cubano responsabilizó al sistema de salud de Estados Unidos y a las corporaciones farmacéuticas por la crisis del fentanilo, en un nuevo pronunciamiento del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó a Washington de utilizar el problema de las drogas como pretexto político y geopolítico.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez reconoció que el consumo de fentanilo es un problema “real y grave” en Estados Unidos, que afecta a cientos de miles de personas. Sin embargo, aseguró que la reciente designación del opioide sintético como arma de destrucción masiva responde a un intento del Gobierno estadounidense de justificar acciones bélicas, derrocar gobiernos soberanos en América Latina y el Caribe y apropiarse de recursos naturales.

“El objetivo es ignorar el origen multifactorial del consumo y encubrir las malas prácticas de las corporaciones farmacéuticas en EE.UU.”, escribió el ministro, quien también señaló como causas la prescripción indiscriminada de opioides, el amplio mercado interno de narcóticos, el alto costo y acceso limitado a la atención médica, así como las vulnerabilidades socioeconómicas de la población estadounidense.

Rodríguez evitó mencionar el papel de regímenes aliados de La Habana, como Venezuela, en rutas del narcotráfico regional, ni el impacto del tráfico de drogas en Cuba, donde el propio Gobierno ha reconocido un aumento del consumo y la circulación de estupefacientes, especialmente entre jóvenes.

Según datos oficiales de EE.UU. recogidos por BBC, en 2023 se registraron más de 110,000 muertes relacionadas con drogas, en gran parte asociadas al fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína, cuyo avance parecía imparable.

No obstante, en 2024 se produjo un cambio significativo: las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron alrededor de un 25%, lo que representa casi 30,000 fallecimientos menos, es decir, decenas de vidas salvadas cada día, de acuerdo con cifras preliminares.

Especialistas atribuyen esta reducción a una combinación de factores, entre ellos mayor acceso a naloxona, campañas de prevención, cambios en el suministro de drogas y acciones más agresivas contra redes de tráfico, aspectos que el régimen cubano omitió en su discurso.

El pronunciamiento de La Habana se inscribe en una narrativa recurrente que busca trasladar responsabilidades externas, mientras evita abordar problemas estructurales internos y el impacto regional del narcotráfico, incluso en países gobernados por aliados políticos del castrismo.