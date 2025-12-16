Gerardo Hernández siente lástima por los narcotraficantes y dice que EE.UU. los mata "como perros"

Vídeos relacionados:
El exespía cubano y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, lanzó duras críticas contra Estados Unidos por sus recientes operativos antidrogas en el Caribe, en los que fuerzas estadounidenses han atacado embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.
A través de una publicación en redes sociales, Hernández comparó estas acciones con la reciente incautación de un petrolero cargado con crudo sancionado, realizada sin víctimas, y cuestionó el uso de la fuerza letal en los operativos contra supuestos narcotraficantes.
“Si pueden capturar —sin daños— un inmenso buque cargado con petróleo, ¿por qué no pueden capturar lanchas supuestamente cargadas con drogas, en lugar de matar a sus tripulantes como perros?”, escribió el dirigente oficialista.
Críticas en medio de la escalada estadounidense en el Caribe
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, donde Washington asegura estar ejecutando una ofensiva contra redes de narcotráfico vinculadas a organizaciones criminales y grupos catalogados como terroristas. En las últimas semanas, se han reportado operativos letales contra embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de decenas de muertos.
El gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Sin embargo, tanto el régimen cubano como el venezolano han denunciado que se trata de una escalada militar encubierta, utilizada como pretexto para presionar políticamente a Caracas y a sus aliados regionales.
Hernández, uno de los llamados “Cinco Héroes” del régimen cubano, ha sido una de las voces más activas en la defensa de los gobiernos de Cuba y Venezuela frente a las acusaciones de Estados Unidos, especialmente en el actual escenario de tensiones geopolíticas en el Caribe.
Un mensaje alineado con la narrativa oficial
Las declaraciones se alinean con la narrativa del régimen cubano, que acusa a EE. UU. de actuar de forma unilateral y violar el derecho internacional bajo el argumento de la lucha antidrogas. Mientras tanto, Washington insiste en que continuará sus operaciones en la región como parte de su estrategia de seguridad hemisférica.
El cruce de acusaciones evidencia el endurecimiento del discurso político entre La Habana y Washington, en un momento en que el Caribe se ha convertido en uno de los principales focos de fricción geopolítica del hemisferio.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Gerardo Hernández y la situación en el Caribe
¿Por qué Gerardo Hernández critica los operativos antidrogas de EE. UU. en el Caribe?
Gerardo Hernández critica los operativos antidrogas de EE. UU. porque considera que utilizan fuerza letal innecesaria, comparando la captura de un petrolero sin víctimas con ataques letales a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Hernández, alineado con el régimen cubano, acusa a EE. UU. de escalar militarmente en la región bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos a las críticas de Cuba sobre su presencia militar en el Caribe?
Estados Unidos justifica su presencia militar en el Caribe como parte de su estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico. Afirma que estas operaciones son necesarias para proteger la seguridad nacional y detener el flujo de drogas hacia su territorio. Washington ha respondido a las críticas del régimen cubano señalando que continuará con sus esfuerzos para desmantelar redes criminales en la región.
¿Cómo afecta la actual situación en el Caribe a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
La situación en el Caribe ha endurecido aún más el discurso político entre Cuba y Estados Unidos. La presencia militar estadounidense y las críticas del régimen cubano han incrementado la tensión, convirtiendo al Caribe en un foco de fricción geopolítica. Las relaciones bilaterales, ya deterioradas, enfrentan mayores desafíos con acusaciones mutuas de intervencionismo y violaciones del derecho internacional.
¿Qué papel juegan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el contexto actual de Cuba?
Los CDR buscan revitalizarse como una organización útil en los barrios cubanos. Gerardo Hernández ha lanzado un programa para demostrar su relevancia, aunque enfrentan un notable desgaste y apatía ciudadana. Históricamente, los CDR han servido como mecanismos de vigilancia y control social, pero su influencia ha disminuido significativamente en el contexto de la crisis económica y social que atraviesa la isla.
