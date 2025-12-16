Gerardo Hernández siente lástima por los narcotraficantes y dice que EE.UU. los mata "como perros"

Vídeos relacionados:

El exespía cubano y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, lanzó duras críticas contra Estados Unidos por sus recientes operativos antidrogas en el Caribe, en los que fuerzas estadounidenses han atacado embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

A través de una publicación en redes sociales, Hernández comparó estas acciones con la reciente incautación de un petrolero cargado con crudo sancionado, realizada sin víctimas, y cuestionó el uso de la fuerza letal en los operativos contra supuestos narcotraficantes.

“Si pueden capturar —sin daños— un inmenso buque cargado con petróleo, ¿por qué no pueden capturar lanchas supuestamente cargadas con drogas, en lugar de matar a sus tripulantes como perros?”, escribió el dirigente oficialista.

Publicación de Facebook/Gerardo de los Cinco

Críticas en medio de la escalada estadounidense en el Caribe

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, donde Washington asegura estar ejecutando una ofensiva contra redes de narcotráfico vinculadas a organizaciones criminales y grupos catalogados como terroristas. En las últimas semanas, se han reportado operativos letales contra embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de decenas de muertos.

El gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Sin embargo, tanto el régimen cubano como el venezolano han denunciado que se trata de una escalada militar encubierta, utilizada como pretexto para presionar políticamente a Caracas y a sus aliados regionales.

Lo más leído hoy:

Hernández, uno de los llamados “Cinco Héroes” del régimen cubano, ha sido una de las voces más activas en la defensa de los gobiernos de Cuba y Venezuela frente a las acusaciones de Estados Unidos, especialmente en el actual escenario de tensiones geopolíticas en el Caribe.

Un mensaje alineado con la narrativa oficial

Las declaraciones se alinean con la narrativa del régimen cubano, que acusa a EE. UU. de actuar de forma unilateral y violar el derecho internacional bajo el argumento de la lucha antidrogas. Mientras tanto, Washington insiste en que continuará sus operaciones en la región como parte de su estrategia de seguridad hemisférica.

El cruce de acusaciones evidencia el endurecimiento del discurso político entre La Habana y Washington, en un momento en que el Caribe se ha convertido en uno de los principales focos de fricción geopolítica del hemisferio.