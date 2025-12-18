“Operación El Primo”: Policía desmantela red de narcotráfico en Miami y arresta a 20 personas, incluidos cubanos

Vídeos relacionados:

La Policía de Miami, en colaboración con el FBI, llevó a cabo este martes una amplia redada en varios vecindarios de la ciudad, que permitió desmantelar una organización de tráfico de drogas a gran escala y arrestar a al menos 20 personas, varias de ellas de origen cubano.

Alrededor de las cinco de la madrugada del martes, agentes detuvieron a unos 20 sospechosos durante la denominada “Operación El Primo”, en la que se incautaron más de 22 kilogramos de cocaína, más de 120,000 dólares en efectivo, armas de fuego y municiones en Flagami, la Pequeña Habana y Coral Way, zonas donde operaba la “sofisticada” red de narcotráfico, según informó la policía.

Las autoridades catalogaron el operativo como uno de los golpes más significativos al narcotráfico en el sur de Florida durante 2025, resultado de varios meses de investigación, que implicó trabajo de inteligencia, vigilancia encubierta y análisis financiero.

Los sospechosos han sido considerados “acusados ​​de alta prioridad” y fueron nombrados en recientes acusaciones federales, incluidos algunos que estuvieron vinculados a un complot de asesinato a sueldo a inicios de año, que fue frustrado por la policía antes de su ejecución.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, declaró que la “Operación El Primo” envía “un mensaje claro e inequívoco” de que “el narcotráfico y la violencia que lo acompaña no se tolerarán” en la ciudad.

Morales destacó el trabajo incansable y la dedicación de los detectives de su departamento y la colaboración con el FBI, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y la Fiscal Estatal Katherine Fernández Rundle y su equipo de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

“Juntos, seguiremos desmantelando las organizaciones criminales, eliminando a los delincuentes peligrosos de nuestras calles y protegiendo a la gente de Miami”, advirtió.

Las autoridades no revelaron las nacionalidades de los detenidos, pero CiberCuba pudo confirmar que varios de ellos son originarios de Cuba.

Acusadas 24 personas ​de conspiración para tráfico de cocaína en el sur de Florida

Un jurado federal en Miami emitió este mismo martes la acusación formal sustitutiva que imputa a 24 personas ​​de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína en el condado de Miami-Dade y sus alrededores y en otras partes del Distrito Sur de Florida.

Según un comunicado de la Fiscalía, los siguientes acusados enfrentan ocho cargos de conspiración para tráfico de drogas y delitos relacionados:

Bienvenido Leo Rodríguez (73 años), de Miami

Roberto Rodríguez (52), de Miami

Alberto Leandro Curiel (72), de Miami

Pedro González Álvarez (48), de Miami

Claudio Alberto Barrios (55), de Miami Beach

Raimundo Antonio Roca Naranjo (72), de Miami Lakes

Roberto Jiménez (53), de Miami

Luis Alejandro Salcedo Rey (54), de Miami

Rolando Rodríguez Lugo (57), de Miami

Diego Díaz de la Cruz (47), de Miami

Lucía Cuadrado (65), de Hialeah

Jorge Mahique Pareta (64), de Hialeah

Miguel Márquez Romero (29), de Naples

Heinrich Castillo Díaz (47), de Miami

José Arnaldo Bermúdez, Jr. (42), de Miami

Paulo Sabón Montero (54), de Naples

Valerio Álvarez Abreu (73), de Hialeah

Santos Saavedra (81), de Miami

Eustaquio Luis Cardoso Véliz (63), de Miami

Glenis Pérez Martínez (54), de Miami

Yovanis Fernández (51), de Hialeah

Manuel Nuez (55), de Miami

Liván Padrón Duque (49), de Miami

Jorge Falla (50), de Miami

Los registros judiciales, incluidas las denuncias penales presentadas previamente, consignan que los acusados ​​conspiraron para distribuir cantidades multikilogramo de cocaína por todo el sur de Florida, precisó la información oficial.

Durante la investigación, las autoridades incautaron aproximadamente siete kilogramos de cocaína el 1 de abril y otros 10 kilogramos el 27 de mayo. También se confiscaron importantes ganancias y armas de fuego.

El documento señala que en la residencia de Bienvenido Rodríguez las autoridades hallaron $58,214 en efectivo y dos armas de fuego, mientras que en la vivienda de Roca Naranjo, los agentes decomisaron $62,520 en efectivo, dos armas de fuego y más de 100 cartuchos de munición variada.

Según el texto, Roca Naranjo, un delincuente previamente condenado, también está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto.

La acusación formal sustitutiva incluye, además, una cláusula que busca el decomiso de los ingresos y la propiedad atribuibles a los delitos imputados a los acusados.

De ser declarados culpables, Bienvenido Rodríguez, Roberto Rodríguez, Curiel, González Álvarez, Barrios, Jiménez, Márquez Romero, Castillo Díaz, Bermúdez, Jr., Cardoso Véliz, Pérez Martínez y Fernández se enfrentan a cadena perpetua.

Mientras, Salcedo Rey, Rodríguez Lugo, Díaz De La Cruz, Cuadrado, Mahique Pareta, Álvarez Abreu y Nuez enfrentan hasta 40 años de prisión, sin son hallados culpables; y Roca Naranjo, Sabón Montero, Saavedra, Padrón Duque y Falla pudieran ser condenados a 20 años de cárcel.