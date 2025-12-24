Joven talento Diego Fernández sale de Cuba y buscará firmar con una organización de MLB

Vídeos relacionados:

El pelotero cubano Diego Fernández, de 18 años, salió de Cuba en las últimas horas con el objetivo de iniciar el proceso para firmar con una organización de las Grandes Ligas (MLB), según confirmó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Fernández representó a La Habana en los Campeonatos Nacionales Sub-18 de 2023 y 2024, donde fue considerado uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de su categoría.

Publicación de Facebook/Francys Romero

Recientemente, el derecho también formó parte de la preselección del equipo Industriales, una señal de la confianza que existía en su desarrollo dentro de la estructura del béisbol cubano.

Tras su salida de la isla, el jugador entrenará en la Academia Cacón, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, uno de los principales centros de preparación para prospectos internacionales que buscan oportunidades en el béisbol profesional.

Diego Fernández será elegible para firmar una vez que obtenga la declaración oficial de agente libre, paso indispensable para poder negociar legalmente con franquicias de MLB.

Su salida se suma a la creciente lista de talentos jóvenes que abandonan el sistema deportivo cubano en busca de mejores oportunidades profesionales, desarrollo competitivo y estabilidad económica, ante las limitaciones estructurales del béisbol en la Isla.