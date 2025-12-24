Joven talento Diego Fernández sale de Cuba y buscará firmar con una organización de MLB

Vídeos relacionados:
El pelotero cubano Diego Fernández, de 18 años, salió de Cuba en las últimas horas con el objetivo de iniciar el proceso para firmar con una organización de las Grandes Ligas (MLB), según confirmó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.
Fernández representó a La Habana en los Campeonatos Nacionales Sub-18 de 2023 y 2024, donde fue considerado uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de su categoría.
Recientemente, el derecho también formó parte de la preselección del equipo Industriales, una señal de la confianza que existía en su desarrollo dentro de la estructura del béisbol cubano.
Tras su salida de la isla, el jugador entrenará en la Academia Cacón, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, uno de los principales centros de preparación para prospectos internacionales que buscan oportunidades en el béisbol profesional.
Diego Fernández será elegible para firmar una vez que obtenga la declaración oficial de agente libre, paso indispensable para poder negociar legalmente con franquicias de MLB.
Lo más leído hoy:
Su salida se suma a la creciente lista de talentos jóvenes que abandonan el sistema deportivo cubano en busca de mejores oportunidades profesionales, desarrollo competitivo y estabilidad económica, ante las limitaciones estructurales del béisbol en la Isla.
Preguntas Frecuentes sobre el Éxodo de Peloteros Cubanos hacia la MLB
¿Por qué Diego Fernández salió de Cuba?
Diego Fernández salió de Cuba para buscar firmar con una organización de las Grandes Ligas (MLB). Esta decisión es parte de una tendencia creciente de jóvenes talentos cubanos que optan por abandonar el sistema deportivo estatal en busca de mejores oportunidades profesionales, desarrollo competitivo y estabilidad económica, ante las limitaciones y la crisis que atraviesa el béisbol en la isla.
¿Qué es la Academia Cacón en República Dominicana?
La Academia Cacón es uno de los principales centros de preparación para prospectos internacionales en Santo Domingo, República Dominicana. Muchos jóvenes peloteros cubanos, como Diego Fernández, eligen entrenar en esta academia para mejorar su preparación y tener más visibilidad ante los scouts de la MLB, con el objetivo de firmar contratos profesionales.
¿Qué implica ser declarado agente libre para un pelotero cubano?
Ser declarado agente libre es un paso indispensable para que un pelotero cubano pueda negociar legalmente con franquicias de MLB. Este estatus permite al jugador firmar contratos profesionales con equipos de las Grandes Ligas, lo que representa una oportunidad crucial para su desarrollo deportivo y estabilidad económica.
¿Cómo afecta el éxodo de peloteros al béisbol cubano?
El éxodo de peloteros afecta negativamente al béisbol cubano al debilitar la calidad de la Serie Nacional y los resultados en eventos internacionales. La salida constante de jóvenes talentos en busca de mejores oportunidades en el extranjero refleja el deterioro del sistema deportivo cubano y contribuye a la pérdida de competitividad de la isla en el ámbito beisbolístico mundial.
¿Por qué República Dominicana es un destino común para los peloteros cubanos?
República Dominicana es un destino común para los peloteros cubanos debido a su infraestructura de academias y la conexión directa con la MLB. Este país ofrece una plataforma sólida para el desarrollo físico, técnico y de exposición ante scouts, convirtiéndose en una de las vías más viables para que los jóvenes talentos cubanos logren firmar contratos profesionales en el béisbol organizado estadounidense.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.