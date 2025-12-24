María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en Venezuela

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció este martes que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han emitido amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, al oriente de Caracas.

“He recibido información sobre amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos. Estas intimidaciones son crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario”, escribió Machado en su cuenta de X, advirtiendo que el Estado venezolano será responsable por cualquier daño físico o psicológico que sufran los detenidos.

Machado, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su liderazgo en la defensa de los derechos humanos en América Latina, aseguró que los reclusos están en condición de rehenes del Estado.

Diversas organizaciones, como el Foro Penal y Amnistía Internacional, han documentado centenares de casos de torturas y desapariciones en centros de detención venezolanos.

El pronunciamiento ocurre en un clima de máxima tensión internacional tras el despliegue de la Operación Lanza del Sur, una iniciativa militar del Comando Sur de Estados Unidos destinada oficialmente a desmantelar redes de narcotráfico, pero que ha sido interpretada como un mensaje directo al régimen de Maduro.

La Casa Blanca ha advertido que vigila de cerca las acciones represivas del chavismo y que responderá ante cualquier crimen de Estado.

“La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Hay vidas en riesgo hoy”, insistió Machado, quien pidió a la ONU y la OEA activar de inmediato mecanismos de protección para los presos políticos venezolanos.