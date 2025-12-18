USCIS impone nuevos requisitos para deportistas profesionales que solicitan residencia en EE.UU.

Vídeos relacionados:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una actualización de su Manual de Políticas que introduce nuevas exigencias documentales para ciertas solicitudes de residencia permanente presentadas en nombre de atletas profesionales.
La aclaración está vinculada a la adopción del sistema FLAG del Departamento de Trabajo, en funcionamiento desde el 1 de junio de 2023, y afecta a las peticiones basadas en certificación laboral tramitadas mediante el Formulario I-140.
Bajo este nuevo sistema, las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto de trabajo ofrecido, un elemento que USCIS considera esencial para evaluar la elegibilidad del beneficiario.
Según la agencia, cuando los contratos de los atletas o la documentación adjunta al Formulario I-140 no detallan de manera clara esos requisitos mínimos, USCIS puede solicitar evidencia adicional antes de emitir una decisión sobre la petición.
El objetivo, afirma la entidad, es garantizar que los funcionarios cuenten con toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas e informadas.
Aunque USCIS señala que recibe menos de 100 certificaciones laborales al año para atletas profesionales, la medida tiene un alcance amplio, ya que involucra a todos los equipos deportivos profesionales de Estados Unidos y a sus filiales de ligas menores, donde compiten numerosos atletas extranjeros, incluidos cubanos.
Lo más leído hoy:
Para los deportistas cubanos que buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos a través de una petición laboral, este cambio implica la necesidad de prestar mayor atención a la documentación presentada.
La ausencia de información detallada sobre las exigencias del puesto puede derivar en demoras en el proceso migratorio o en solicitudes adicionales por parte de USCIS.
La actualización del Manual de Políticas también incluye una descripción general del funcionamiento del sistema FLAG y detalla la documentación que debe acompañar al Formulario I-140 en los casos de certificaciones laborales para atletas profesionales.
USCIS subraya que, aun cuando el Departamento de Trabajo haya aprobado la certificación, corresponde al peticionario demostrar que el beneficiario cumple con los requisitos de la clasificación migratoria solicitada.
Preguntas Frecuentes sobre Nuevos Requisitos de USCIS para Deportistas Profesionales
¿Cuáles son los nuevos requisitos para deportistas profesionales que solicitan residencia en EE. UU.?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha introducido nuevas exigencias documentales para las solicitudes de residencia permanente de atletas profesionales. Estas incluyen la necesidad de detallar claramente los requisitos mínimos del puesto de trabajo ofrecido, algo que debe estar reflejado en los contratos o documentación adjunta al Formulario I-140.
¿Cómo afecta a los deportistas cubanos el cambio en los requisitos de USCIS?
Para los deportistas cubanos que deseen establecerse de forma permanente en EE. UU., la actualización en los requisitos implica una revisión más exhaustiva de la documentación presentada. La falta de información detallada puede acarrear demoras en el proceso migratorio o requerimientos adicionales por parte de USCIS.
¿Qué es el sistema FLAG y cómo está relacionado con los nuevos requisitos de USCIS?
El sistema FLAG es una plataforma del Departamento de Trabajo de EE. UU. implementada desde el 1 de junio de 2023. Este sistema afecta las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales, ya que estas ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto de trabajo, lo que lleva a USCIS a requerir más documentación para evaluar la elegibilidad de los solicitantes.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.