USCIS impone nuevos requisitos para deportistas profesionales que solicitan residencia en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una actualización de su Manual de Políticas que introduce nuevas exigencias documentales para ciertas solicitudes de residencia permanente presentadas en nombre de atletas profesionales.

La aclaración está vinculada a la adopción del sistema FLAG del Departamento de Trabajo, en funcionamiento desde el 1 de junio de 2023, y afecta a las peticiones basadas en certificación laboral tramitadas mediante el Formulario I-140.

Bajo este nuevo sistema, las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto de trabajo ofrecido, un elemento que USCIS considera esencial para evaluar la elegibilidad del beneficiario.

Según la agencia, cuando los contratos de los atletas o la documentación adjunta al Formulario I-140 no detallan de manera clara esos requisitos mínimos, USCIS puede solicitar evidencia adicional antes de emitir una decisión sobre la petición.

El objetivo, afirma la entidad, es garantizar que los funcionarios cuenten con toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas e informadas.

Aunque USCIS señala que recibe menos de 100 certificaciones laborales al año para atletas profesionales, la medida tiene un alcance amplio, ya que involucra a todos los equipos deportivos profesionales de Estados Unidos y a sus filiales de ligas menores, donde compiten numerosos atletas extranjeros, incluidos cubanos.

Para los deportistas cubanos que buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos a través de una petición laboral, este cambio implica la necesidad de prestar mayor atención a la documentación presentada.

La ausencia de información detallada sobre las exigencias del puesto puede derivar en demoras en el proceso migratorio o en solicitudes adicionales por parte de USCIS.

La actualización del Manual de Políticas también incluye una descripción general del funcionamiento del sistema FLAG y detalla la documentación que debe acompañar al Formulario I-140 en los casos de certificaciones laborales para atletas profesionales.

USCIS subraya que, aun cuando el Departamento de Trabajo haya aprobado la certificación, corresponde al peticionario demostrar que el beneficiario cumple con los requisitos de la clasificación migratoria solicitada.