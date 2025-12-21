Profesor cubano pone en duda la tasa flotante del Banco Central por falta de datos reales

¿Con qué datos y contra qué operaciones se calcula una tasa de referencia o una media que justifique variaciones diarias?

El profesor Rolando Luis Pérez Vizcaíno puso en duda la credibilidad de la tasa flotante del Banco Central de Cuba (BCC) al advertir que, sin acceso al mercado informal ni ventas oficiales de divisas, la entidad carece de datos reales para fijar un tipo de cambio.

Pérez Vizcaíno, administrador del grupo en Facebook Economistas Libres de Cuba, llamó la atención este sábado sobre una contradicción central del nuevo esquema cambiario: el BCC compra dólares a una tasa fija, prácticamente no vende divisas y no participa del mercado informal, que es donde se forma el precio real.

En ese contexto, se preguntó con qué datos y contra qué operaciones puede calcularse una tasa de referencia o una media que justifique variaciones diarias.

Captura de Facebook/Economistas Libres de Cuba

El economista cuestionó además la reciente bajada de la tasa oficial de 410 a 407 pesos por dólar, mientras señaló que el BCC no registra transacciones de venta y el mercado informal continúa operando fuera de su alcance.

A su juicio, la maniobra busca atraer divisas al sistema bancario para luego forzar el precio a la baja, sin que exista una relación auténtica entre oferta y demanda.

En su análisis, Pérez Vizcaíno denunció también acciones dirigidas a “cegar” a la población, en alusión a ataques contra plataformas independientes como El Toque, que publican tasas de referencia del mercado informal.

Según esos datos, el dólar se mantiene alrededor de 440 pesos, el euro en 480 y la MLC en 310, cifras que contrastan con el tipo de cambio oficial.

Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios coincidieron en que no existe un mercado cambiario oficial mientras el Estado no venda divisas y limite la operación a compras selectivas.

Otros advirtieron que, sin una reducción real de los precios, una bajada artificial del dólar solo empeora la capacidad de compra de quienes dependen de remesas.

Varios comentarios compararon el nuevo esquema con experiencias anteriores, como la tasa de 1×120, señalando que volverá a fracasar por ir contra la lógica económica.

“Es que es una trampa y las gentes no son bobos. Los dólares sirven muy poco para comprar en las tiendas de dólares por el desabastecimiento y los precios en USD por encima del MLC. Muchos lo cambian en CUP y con eso compran en el sector privado que, aunque es abusador, ofrece alternativas y es un poco menos caro”, puntualizó un usuario identificado como Juan Manuel.

Para muchos, la supuesta tasa flotante no es más que una cifra administrativa, sin respaldo en transacciones reales, destinada a proyectar control donde solo hay escasez, opacidad y desconfianza.

El BCC anunció el miércoles la denominada tasa flotante, una nueva categoría de tasa de cambio que se actualizará diariamente según la oferta y la demanda.

Está destinada a personas naturales y al sector privado, y es parte de un intento del gobierno de acercar el valor oficial del dólar y el euro a los precios del mercado informal.

Sin embargo, en la práctica, el mercado informal sigue siendo más relevante para los cubanos.

Aunque el BCC publica una tasa de cambio oficial que funciona como referencia para el mercado cambiario, las Casa de Cambio (CADECA) y otras instituciones financieras determinan sus tasas de compra y de venta aplicando un margen comercial.

Ello genera diferencias visibles para la población y alimenta quejas en redes por la brecha entre lo que anuncia el BCC y lo que finalmente se ofrece en ventanilla.

Tan solo este sábado, el dólar estadounidense presenta ocho pesos de diferencia entre la tasa del BCC (408 CUP) y la tasa de CADECA (416 CUP).

Con la tasa oficial de 408 pesos por dólar, el salario medio equivale a poco más de 16 dólares mensuales, lo que sigue siendo una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas, dado el alto costo de vida que supera los 50,000 pesos mensuales.