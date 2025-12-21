Se dispara valor de una divisa en Cuba: Así ha evolucionado el mercado informal en las últimas horas

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 21 de diciembre con una novedad: Se dispara el precio de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

A primera hora de este domingo, la moneda digital con que opera el régimen cubano sube de 310 a 320 CUP, lo que supone un aumento de diez pesos en relación con su valor de la jornada precedente.

De momento, la MLC es la única divisa en Cuba que ha reaccionado en el mercado informal a la entrada en vigor el pasado 18 de diciembre de la tasa oficial "flotante", que prometió estabilidad para la Moneda Libremente Convertible e intentó borrar la predicción de su potencial desaparición.

En el caso del dólar y del euro, no hay cambios hoy: la moneda estadounidense permanece tasada en 440 CUP y la europea en 480 CUP, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

Por cuarto día consecutivo, el dólar y el euro se mantienen en calma en el mercado informal cubano.

De momento, la llamada "tasa flotante" del gobierno cubano no ha logrado influir en el mercado paralelo de las dos divisas más importantes que operan en la isla.

Según el medio independiente elTOQUE, el dólar y el euro mantienen valores similares desde hace días, lo que refleja estabilidad a pesar del anuncio gubernamental.

Tasa de cambio hoy 21/12/2025 - 6:51 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 320 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 21 de diciembre:

1 USD = 440 CUP.

5 USD = 2,200 CUP.

10 USD = 4,400 CUP.

20 USD = 8,800 CUP.

50 USD = 22,000 CUP.

100 USD = 44,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 480 CUP.

5 EUR = 2,400 CUP.

10 EUR = 4,800 CUP.

20 EUR = 9,600 CUP.

50 EUR = 24,000 CUP.

100 EUR = 48,000 CUP.

200 EUR = 96,000 CUP.

500 EUR = 240,000 CUP.

Tasa flotante en marcha

Desde el pasado jueves, Cuba estrenó un nuevo esquema cambiario. El Banco Central activó una tasa flotante para ciudadanos y privados, como parte de una reforma gradual que busca reducir la informalidad y reorganizar el flujo de divisas.

Las personas pueden vender divisas a la nueva tasa oficial y comprar hasta 100 USD mediante turnos digitales. La oferta sigue siendo limitada: solo se vende lo captado por vías legales (remesas, exportaciones, etc.).

Los trabajadores por cuenta propia y mipymes pueden adquirir divisas desde cuentas fiscales, hasta un 50% de sus ingresos brutos trimestrales, sin necesidad de acudir al mercado informal.

El nuevo sistema se estructura en tres segmentos:

Segmento I (1x24 CUP): operaciones estatales esenciales.

Segmento II (1x120 CUP): empresas con ingresos externos.

Segmento III (tasa flotante): para personas naturales y mipymes, publicada a diario por el BCC.

Hasta el cierre de esta nota, no ha trascendido el valor de las divisas de la tasa flotante oficial para este domingo.

¿Reforma o resignación?

La introducción de la tasa flotante representa, en la práctica, una validación del mercado informal, que durante años marcó el verdadero valor del peso cubano.

El rediseño no sustituye la falta de confianza en el sistema financiero estatal. Sin transparencia, liquidez y reformas estructurales, esta medida corre el riesgo de ser un parche más en un modelo que ha perdido credibilidad.

El Programa de Estabilización Macroeconómica del régimen busca avanzar hacia una eventual unificación cambiaria, pero enfrenta escepticismo por la falta de transparencia y la escasez de efectivo.

Con un salario promedio equivalente a 16 dólares mensuales al tipo oficial, los cubanos continúan dependiendo del mercado informal para acceder a divisas y productos básicos.

La entrada en vigor de la tasa flotante, más que un intento de control, parece una validación implícita del mercado informal, que durante años ha reflejado el valor real del peso cubano.

Sin reformas estructurales, ni garantías de liquidez, la medida podría convertirse en otro parche dentro de un modelo económico agotado y desconectado de la realidad cotidiana del país.