Cubanos envían emotivos mensajes navideños a sus familiares en el exterior: "Un día lo lograremos"

Un emotivo video publicado por el perfil de Instagram @recadostienda ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la isla, porque muestra el dolor de las familias divididas por la crisis migratoria.

En las imágenes, varios cubanos envían mensajes a sus seres queridos que viven en el extranjero. Algunos van dirigidos a los hijos, parejas, padres y hermanos que, como muchos, tuvieron que emigrar buscando un futuro mejor.

Cada testimonio refleja la nostalgia, el amor y la esperanza que mantienen vivas las familias que se encuentran rotas en Cuba, separadas por la distancia geográfica y que gracias a las nuevas tecnologías mantienen la comunicación.

Algunos hablan entre lágrimas, otros sonríen recordando momentos compartidos, pero todos coinciden en un mismo sentimiento, el deseo de volver a abrazar a los suyos, especialmente en esta Navidad tan oscura y triste para los cubanos.

El video ha tocado fibras muy sensibles entre los usuarios en redes sociales, que se han identificado con las historias y han compartido sus propios mensajes en los comentarios.