Lis Cuesta provoca polémica con su mensaje de Navidad en Cuba

Vídeos relacionados:

La esposa de Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta, volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un mensaje por la Navidad en el que no felicitó al pueblo cubano, sino que habló de la “solidaridad” ausente en estas fechas.

En su cuenta de X escribió: “Porque fechas como estas deberían ser SOLIDARIDAD, desde todos y para todos, pero no sucede así”.

El comentario fue acompañado por un enlace a un artículo del intelectual oficialista Abel Prieto, titulado Encuentros y desencuentros con Santa Claus, en el que el exministro de Cultura arremete contra los símbolos navideños de origen estadounidense y llama a fomentar una “mirada revolucionaria, anticapitalista, anticolonial y antimperialista”.

Las palabras de Cuesta contrastan con la dura realidad que viven millones de cubanos en esta Navidad, marcada por la escasez de alimentos, los apagones prolongados y el incremento de la pobreza extrema.

En medio de una crisis económica sin precedentes, muchos usuarios criticaron que la esposa del mandatario hable de solidaridad mientras el Gobierno que representa aplica políticas que han profundizado la desigualdad y el desamparo social.

“Así es Lis. Yo estoy esperando que Díaz-Canel se llene de solidaridad y me regale para Santa Claus un reloj Cartier o Rolex. ¿De dónde sacan ustedes tanto dinero para esas excentricidades?”, respondió un internauta.

Lo más leído hoy:

Otros reprocharon el tono ideológico del mensaje, señalando que, mientras en otros países se celebran las fiestas con esperanza y unión familiar, en Cuba el discurso oficial insiste en asociar la Navidad con el “consumismo capitalista”. Destacan que, paradójicamente, los hijos de los dirigentes comunistas festejan estos días en Estados Unidos y Europa, como el hijo de Lis que vive en España.

"Lis, ¿hasta cuándo es el cinismo tuyo? Tú no sabes que el ídolo de Díaz-Canel (Fidel Castro) prohibió esas fiestas porque dijo que era de burgueses? Lo prohibió para el pueblo, y para su familia no. ¿Por fin ya tienes pasaporte español para ir a ver a tu hijo a España? ¿Te das cuenta de que insolente no puedes ser?".

El texto de Abel Prieto, compartido por Cuesta, denuncia la proliferación de figuras de Santa Claus en comercios de La Habana y lamenta que los símbolos navideños “yanquis” reemplacen la “mirada martiana y revolucionaria”.

Sin embargo, en las calles cubanas el rostro más visible de la Navidad sigue siendo el de la pobreza extrema, el de la carencia, el de los salarios devaluados, los precios inalcanzables y el de una población cada vez más triste y dependiente de las remesas.

Lis Cuesta otra vez reaviva la distancia entre la élite del poder y la ciudadanía, justo cuando los cubanos enfrentan otro fin de año con las mesas vacías y la esperanza ausente.