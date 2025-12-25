Bailarines cubanos desatan la locura en una fiesta en escuela de danza en Italia

El bailarín y creador de contenido cubano William López, conocido en redes sociales como @iamcubaa_, compartió un video que ha causado revuelo entre sus seguidores, al mostrar la entusiasta reacción del público durante una fiesta en Italia donde él y su grupo fueron invitados a presentarse.

La invitación vino de la reconocida bailarina italiana Vanessa Lacedonia (@vanessalacedonia), fundadora de la escuela de danza VL Academy en la región de Puglia, en el sur de Italia.

La presentación de los bailarines cubanos formó parte de una celebración de la escuela de danza previa a las fiestas navideñas, lo que explicaría la presencia mayoritaria de niñas y adolescentes entre el público.

En otros videos de la fiesta queda bien claro que en el evento participan alumnos de diferentes edades y niveles de formación. Fue una clase práctica sobre bailes cubanos en Italia.

En las imágenes, que superan los 8.000 “me gusta” en Instagram, se observa a los bailarines cubanos interpretando ritmos populares de la isla, mientras el público responde con entusiasmo, gritos y aplausos ante el despliegue de energía y carisma en el escenario.

“Oh los cubanos... ¿Qué ustedes creen? La vibra no miente”, escribió López junto al video, en el que bromea sobre la pasión con la que los italianos viven la música latina.

En los comentarios, varios usuarios coincidieron en que el ritmo y la espontaneidad de los cubanos fueron lo que realmente conquistó a los asistentes.

El video reafirma el creciente impacto de la cultura cubana en Europa, especialmente en Italia y España, donde los géneros urbanos y tradicionales de la isla, como el reparto y la salsa, siguen ganando popularidad.

William López, quien reside en Barcelona y acumula más de 300.000 seguidores en TikTok, se ha consolidado como uno de los exponentes más activos de la danza cubana en el exterior, colaborando con academias y creadores europeos que promueven el intercambio cultural a través del baile.