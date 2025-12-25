Joven ruso asegura que ha cambiado tras vivir un año en Miami y ser fan del cubatón

El creador de contenido ruso Valerio Kalotti, conocido en redes como @valeriosski, asegura que su vida dio un giro inesperado después de vivir un año en Miami.
El joven, que llegó con el propósito de mejorar su inglés, terminó enamorándose de la cultura cubana y de todo lo que representa el ritmo caribeño.
“I’m in love with cubatón”, confesó entre risas en un reciente video viral, donde muestra sus nuevos pasos de baile y un estilo mucho más relajado y colorido.
Kalotti reconoce que ha transformado no solo su acento, sino también su forma de ser y de vestir, adoptando una imagen más cercana a los cubanos que lo rodean en la ciudad del Sol.
“Muchos piensan que los rusos somos fríos, pero yo me siento muy latino en Miami”, afirma.
Su comunidad de seguidores celebra este cambio, destacando su autenticidad y su entusiasmo por integrarse a la diversa vida cultural de la ciudad.
Preguntas Frecuentes sobre la Influencia Cultural de Miami en Residentes Extranjeros
¿Cómo ha cambiado Valerio Kalotti tras vivir un año en Miami?
Valerio Kalotti ha experimentado un cambio significativo en su estilo de vida y personalidad tras vivir un año en Miami. Se ha enamorado de la cultura cubana, adoptando un estilo de vida más relajado y colorido, y ha transformado su acento, su forma de vestir y su manera de ser, acercándose más a la cultura latina que lo rodea en la ciudad.
¿Cuál es la percepción de Valerio Kalotti sobre los rusos y los latinos en Miami?
Valerio Kalotti comenta que muchos piensan que los rusos son fríos, pero él se siente muy latino en Miami. Esta percepción refleja su proceso de adaptación e integración con la comunidad latina en la ciudad, abrazando la calidez y el ritmo caribeño que ha encontrado allí.
¿Qué impacto tiene la cultura cubana en los residentes de Miami?
La cultura cubana tiene un impacto significativo en los residentes de Miami, especialmente en aquellos que, como Valerio Kalotti, llegan de otras partes del mundo. La música, el baile y el estilo de vida cubano influyen profundamente en la forma en que los nuevos residentes perciben y se adaptan a la ciudad, creando un ambiente multicultural y vibrante.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.