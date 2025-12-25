Joven ruso asegura que ha cambiado tras vivir un año en Miami y ser fan del cubatón

El creador de contenido ruso Valerio Kalotti, conocido en redes como @valeriosski, asegura que su vida dio un giro inesperado después de vivir un año en Miami.

El joven, que llegó con el propósito de mejorar su inglés, terminó enamorándose de la cultura cubana y de todo lo que representa el ritmo caribeño.

“I’m in love with cubatón”, confesó entre risas en un reciente video viral, donde muestra sus nuevos pasos de baile y un estilo mucho más relajado y colorido.

Kalotti reconoce que ha transformado no solo su acento, sino también su forma de ser y de vestir, adoptando una imagen más cercana a los cubanos que lo rodean en la ciudad del Sol.

“Muchos piensan que los rusos somos fríos, pero yo me siento muy latino en Miami”, afirma.

Su comunidad de seguidores celebra este cambio, destacando su autenticidad y su entusiasmo por integrarse a la diversa vida cultural de la ciudad.