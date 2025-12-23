Arrestan a cubano en Miami-Dade por agredir a su exnovia

Vídeos relacionados:

Un cubano fue arrestado y enfrenta cargos por agredir a su exnovia en el condado de Miami-Dade, informaron las autoridades.

Néstor Ángel García, de 51 años, fue detenido por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) el pasado 19 de diciembre en Homestead, acusado de golpear a su expareja, con quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años, hasta que se separaron hace unas tres semanas luego de haber vivido juntos.

El informe de arresto, citado por el canal televisivo Local 10 News, recoge la denuncia de la exnovia de García sobre la agresión que sufrió por parte del hombre.

La mujer declaró que, tras salir de su trabajo, se dirigió a donde se encontraba su auto y, cuando estaba abriendo la puerta del lado del conductor, García la agarró por detrás, le arrebató el teléfono celular y le exigió que le diera la contraseña.

Según el informe policial, ella consiguió convencerlo de alejarse del lugar donde trabaja y dirigirse a un estacionamiento cercano, pero allí, García se volvió violento.

La víctima denunció que García salió de su vehículo, abrió la puerta del conductor y le quitó las llaves de la ranura de encendido. A continuación, el hombre le puso el antebrazo en el cuello y la golpeó en la cara, la pierna derecha y el brazo derecho con la mano y el codo.

Lo más leído hoy:

De acuerdo con el informe de arresto, tras la agresión, la mujer saltó al asiento del pasajero, García agarró su bolso y ella salió del vehículo.

Entonces, ambos discutieron y el hombre accedió a devolverle el bolso y el teléfono. Ella se marchó en su auto y denunció el incidente a la policía, según los agentes de la MDSO.

"La víctima sufrió lesiones visibles en la cara, el brazo y la pierna, que fueron fotografiadas por el detective", consta textualmente en el informe de arresto, consultado por CiberCuba.

García fue detenido y recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), en Miami, según registros de la cárcel. El acusado se enfrenta a cuatro cargos: dos por robo a mano armada, robo con agresión y agresión.

En su audiencia ante la corte este lunes, un juez de fianzas le ordenó mantenerse alejado de la víctima y le impuso una fianza de 26,000 dólares. La jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Cristina Miranda, fue designada para presidir el caso, informó Local 10 News.